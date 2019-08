Dětský gang útočí na spolužáky. Přibývá dětí, které se baví násilím

Slabší spolužáky před dívkami, jež tráví čas s nimi, tvrdě ztlučou a videa pak umístí na sociální sítě. Jako to poslední – z rvačky, při které sedmnáctiletý Vladimír hlavičkou a následně kopy zmlátil o hlavu menšího spolužáka na staré opuštěné nákladové rampě vedle odstaveného vlaku.

Místní je tu snadno poznají. „Na rukou mají načmáraný nebo vytetovaný diamant,“ vysvětluje jedna z žaček.

Bojí se i dospělí

Před znojemským nádražím posedává pár bezdomovců s pivem v ruce, halou se potlouká několik mladých. Partičku z nedalekého sídliště tu znají všichni. „Schází se tu každou chvíli. Člověk se tu bojí a já se radši nikdy do ničeho nepletu. Nechci skončit s kapesním nožíkem v břiše. Dříve bylo nádraží oplocené a třeba večer nepřístupné, dneska je volné,“ vypráví zdejší vozmistr, který měl v pondělí službu.

Útočník z bitky je sedmnáctiletý Vladimír. Chodí do zdejší školy na okraji města, hraje střílečky na počítači. Bydlí v bytovém domě přímo naproti škole.

„Bitku vyprovokoval ten druhý chlapec tím, že synovi nadával do Rusáků. Přitom my jsme Ukrajinci. Já synovi věřím a toho druhého chlapce neznám,“ řekl otec útočníka.



Majitel domu Dušan Kyněra s rodinou dosud neměl žádné problémy. „Kdyby to bylo jinak, neubytoval bych je,“ prohlásil.

Po videu, které koluje sociálními sítěmi a které začala vyšetřovat policie, se kriminalistům sám přihlásil. Věděl, že je zle a dříve nebo později na něj policie přijde – napadený chlapec po prvním úderu do hlavy vykřikl „Vláďo“.

VIDEO: Mladík brutálně napadl o hlavu menšího chlapce

„Jsou to děti, které v naší škole neměly žádné výchovné problémy, šlapaly, jak měly, tohle byl ojedinělý incident,“ ujišťuje zástupkyně ředitelky školy.



Agresivita dětí však narůstá tak rychle, že ministerstvo školství a školský ombudsman přemýšlejí, jak mají samotné základní školy, které děti navštěvují, na takové situace reagovat.

„Vzniká metodický pokyn, materiál, který to má řešit,“ říká mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Píše ho školský ombudsman Ladislav Hrzal – ten za pouhého čtvrt roku obdržel přes pět set stížností na agresivitu či šikanu dětí mezi sebou nebo vůči učitelům.

Hrzal už před časem MF DNES vysvětloval, že metodika má učitelům jasně říct, co mají dělat v okamžiku, když zjistí, že děti plánují bitku nebo že se taková rvačka stala. „Už dnes mají školy možnost dát agresorům zhoršenou známku z chování nebo žáka přeložit do jiné třídy,“ vysvětluje ombudsman.

Syn se úplně hroutil

Přeložení dítěte – oběti šikany dětmi, které jsou dnes členy zmíněného „znojemského nádražního gangu“ – do jiné třídy si vyžádala před časem i maminka chlapce, kterého spolužáci šikanovali od první třídy. Chlapec si skoro každé ráno stěžoval na boleti hlavy, nevolnost, bolelo ho břicho, zvracel. Tolik se bál jít do školy.

„Zavírali ho pod lavici, strčili ho tam a sedli si kolem na židle, aby nemohl vylézt. Nemohl si dojít na záchod, nasvačit se, připravit na hodinu. Občas padla facka, jednou přišel s krvavým okem. Nechtěl chodit do školy, úplně se hroutil,“ vyprávěla včera MF DNES jeho matka. Své příjmení či jméno syna zveřejnit nechce, bojí se pomsty sígrů vůči synovi.

Druhá učitelka děti nezvládla

Chlapce přeřadili rodiče ve čtvrté třídě do jiného kolektivu, ale začalo to znovu. „Učitelka si nejdříve zjednala pořádek. Jenže pak odešla, přišla jiná a ti raubíři začali syna napadat zase,“ vypráví matka. Agresoři přitvrzovali. Právě ve vyšších ročnících mu ublížili chlapci ze zmíněného gangu.

„Kopali ho do rozkroku, jindy mu do vlasů lepili žvýkačku nebo bonbony, případně vzali nůžky a ustřihli mu pramen vlasů. Vzpomínám si, jak jeden čas nosil do školy pořád jedno tričko. Když jsme se ptali proč, když má plný šatník, řekl, že mu spolužák nařídil, aby si nebral jiné,“ vypráví žena, která následně před školou rváčům domlouvala, ať syna nechají na pokoji.

Nepomohlo to, a tak synovi navrhla, že mu zařídí přeřazení na jinou školu. Ten však překvapivě odmítal.

„Říkal mi: Maminko, třeba to jinde bude ještě horší, tady aspoň vím, co mě čeká a na co si mám dávat pozor,“ líčí matka. Nakonec vydržel na škole až do deváté třídy a za pár dní nastoupí jinam – na střední.

Ředitelka školy, kterou agresoři navštěvují, učitelky i psycholožka popírají, že by mezi jejich žáky byla šikana. „Je otázka, co je šikana a co je jen takové pošťuchování,“ řekla ředitelka školy, která o rvačkách mezi dětmi ale, jak říká, nic neví.

Policisté už nejsou autoritou

Zakladatel linky důvěry psycholog Rostislav Nesnídal nicméně upozorňuje, že většina bitek může zůstat před kantory samozřejmě skryta. Dozví se tak maximálně o těch, z nichž existují videa. „Děti vidí bitky ve filmech a policisté ani dospělí pro ně dnes už nejsou žádnou hrozbou ani autoritou. Stejně tak jejich agresivita nemá žádné mantinely. Není v tom žádný soucit ani logika,“ upozornil Nesnídal.

To je přesně příběh dvanáctiletého chlapce, který na Silvestra zbil v centru Klatov o devět let staršího mladíka tak, že jej málem ukopal k smrti. Tvrdost útoku byla taková, že napadenému odtrhl horní čelist a nos od obličejové kostry. Soud jej nyní z obavy z dalších útoků poslal do výchovného ústavu.

Policie v současnosti vyšetřuje po celé zemi zhruba deset podobných dětských bitek. Například již několikátou rvačku v Přerově, kde skupina náctiletých naposledy zkopala bezdomovce.

Jiný incident se stal na konci června v Ústí nad Labem, kde v obchodním domě Forum skupina dětí ve věku od šesti do třinácti let zbila dva školáky. Kopali do nich a mlátili je pěstmi do hlavy.

Útok natočily bezpečnostní kamery, proto také policisté agresory rychle dopadli. Zpočátku ale neznali jména obětí. „Díky zveřejnění v médiích a síle sociálních sítí se přihlásili rodiče poškozených dětí,“ sdělila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

VIDEO: Skupinka výtržníků napadla dva chlapce

Kriminalisté již všechny vyslechli a z výpovědí obětí vyplynulo, že k útoku došlo už před obchodním domem, kde táž skupina agresorů napadla ještě třetího chlapce.



Incident policisté prověřovali nejprve pro podezření z výtržnictví. Kvůli nízkému věku pachatelů ale nikoho neobviní a případ odloží.

Nemáme žádné signály...

Místostarosta Znojma Jan Blaha říká, že radnice nyní bedlivě sleduje, zda se potvrdí, že ve městě funguje dětský gang. „Zatím ale nemáme žádné signály, a to ani ze škol od preventistů, takže myslím, že ta rvačka, která se objevila na sociálních sítích, je ojedinělým incidentem,“ doplnil.

Sedmnáctiletého Vladimíra nyní vyšetřuje policie. „Je důvodně podezřelý z výtržnictví a těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu,“ řekla mluvčí policistů Lenka Drahokoupilová. Za těžké ublížení na zdraví může mladistvý skončit ve vězení až na pět let.