Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře, řekl Babiš poslancům o Pavlovi

Premiér odpovídal na otázku předsedy opoziční ODS Martina Kupky, který se ho ptal na skutečný obsah summitu NATO.
„Já v Ankaře vystoupím a Česká republika, ano, podporuje Ukrajinu, ale nebude platit ty peníze, které se tam navrhují, těch 70 miliard euro, které navrhlo Německo každoročně, protože zkrátka nemáme na to peníze a protože my musíme plnit 2 %,“ řekl Babiš.
Vláda Andreje Babiše potvrdila účast prezidenta Pavla na summitu NATO při svém jednání v pondělí. V čele delegace bude ale premiér. „Pan prezident by mohl ukázat velkorysost a netrvat na své účasti,“ řekl i po jednání kabinetu Babiš. Pavel nemá letět s členy vlády, ale jiným vládním speciálem.
|
Pavel si místo bodyguardů vyžádal mluvčího a fotografa, řekl ministr Macinka
Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka v úterý doplnil, že s hlavou státu poletí i zaměstnanec zahraničního odboru, prezidentův mluvčí, fotograf a jeden jeho bodyguard. Macinka řekl, že Pavel požádal o výměnu dvou členů delegace, když místo dvou bodyguardů upřednostnil právě mluvčího a fotografa.
Aktualizujeme.