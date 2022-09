Manžel mě znásilnil dva týdny po porodu. Žaloba nemá smysl, říká Anna

„Jednou jsem někde narazila na metaforický recept na vařenou žábu. Zněl zhruba takto: Vezměte živou žábu a vložte ji do hrnce se studenou vodou. Velmi pozvolna ji přiveďte k varu. Žába se na stále teplejší vodu adaptuje, a až bude voda vřít, žába se uvaří. Pokud byste ji hodili přímo do vroucí vody, žába by se lekla a ihned vyskočila ven,“ popisuje Anna, aby svým sledujícím přiblížila jeden z mechanismů domácího násilí.

Je to zároveň jeden z důvodů, kvůli kterým je pro mnohé laiky tak těžké pochopit, proč oběti hned neodešly, proč se agresorovi nebránily.