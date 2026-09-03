Na kandidátkách pro komunální volby budou mít Naše Česko a hnutí MY dohromady 2716 lidí. „Žádné politické hvězdy poslané z centrály. Starostové malých obcí, primátorka krajského města, lékaři, podnikatelé, učitelé, studenti. Lidé, kteří jsou úspěšní ve svých profesních životech a chtějí pracovat pro svoje města a obce, kde žijí, kde mají rodinu a blízké,“ uvedl Kuba.
Někde bude kandidátní listina pod značkou Naše Česko, jinde se hnutí spojila s místními osobnostmi pod jejich značkou.
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Kuba a Netolický stvrzují spolupráci. Hnutí MY a Naše Česko spojila stejná vize
Do senátních voleb půjde za hnutí Naše Česko Tomáš Fiala (dříve ODS), který bude o znovuzvolení usilovat na Strakonicku. Na Královéhradecku bude mandát obhajovat také Jan Holásek (dříve Hradecký demokratický klub), a to jako společný kandidát Našeho Česka, MY, Rozvíjíme Hradec, Hradeckých patriotů a Volby pro město. Na Chebsku se bude o post v Senátu ucházet podnikatel a moderátor Vladimír Keblúšek a na Kladensku ředitel Řízení letového provozu Jan Klas.
Bývalý člen ODS Kuba oznámil loni v listopadu odchod od občanských demokratů. Zdůvodnil to změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků. Název a logo nového hnutí Kuba představil letos v únoru a hnutí následně získalo registraci ministerstva vnitra.