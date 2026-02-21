Motoristé by se nedostali do Sněmovny, Kubovo hnutí má skoro 5 %, tvrdí průzkum

Autor:
  8:48
Volby by v únoru vyhrálo hnutí ANO s 32,6 %. Druhá zůstává ODS, těsně za ní je STAN, které zaznamenalo nárůst na 14,6 %. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti a SPD, naopak Motoristé by neuspěli, mají 4,7 %, ukázal první průzkum po kauze SMS jejich předsedy Petra Macinky. Poprvé se v něm objevilo i nové hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby.
Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Podle průzkumu agentury NMS pro Novinky.cz se podpora opozičního a vládního bloku od voleb příliš nezměnila, vítězné hnutí však ANO mírně oslabilo. V říjnových volbách získalo 34,5 %, nyní by jej volilo 32,6 % respondentů.

ODS se od listopadu roku 2024 poprvé ve volebním modelu NMS objevila jako samostatná strana, ve sněmovních volbách kandidovala společně s TOP 09 a KDU-ČSL, které by se do dolní komory nedostali. Nárůst preferencí zaznamenalo hnutí STAN.

Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti (7,2 %) a SPD (6,5 %). Naopak Motoristé by se ocitli mimo dolní komoru se ziskem 4,7 % hlasů. Jedná se o první šetření, ve kterém byly hlasy získávány po vypuknutí kauzy s SMS zprávami, které adresoval ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka prezidentovi Petru Pavlovi.

Politickou scénu nechci fragmentovat, řekl Kuba. Nevyloučil spolupráci s Babišem

Macinka ve zprávách naléhal na jmenování Filipa Turka, prezident je označil za vydírání. Kauza vyvolala protesty z řad veřejnosti, petici na podporu hlavu státu podepsalo necelých 800 tisíc lidí, došlo i na demonstraci na Staroměstském a Václavském náměstí.

Kuba poprvé v průzkumu

Totožný výsledek jako Motoristé získalo i nové hnutí Naše Česko, v jehož čele stojí jihočeský hejtman a bývalý politik ODS Martin Kuba. V tomto případě jde však o úspěch a nárůst preferencí nového subjektu.

Kuba představil logo hnutí Naše Česko. Poprvé pořádně, vzkázal

„K výsledku hnutí Naše Česko přispěla doba sběru i zvolená metodologie. Data jsme sbírali jen dva týdny po oznámení založení strany, což je dostatečně dlouhá doba na to, aby se informace rozšířila a zároveň ji voliči ještě nestihli zapomenout,“ popsala Tereza Friedrichová z agentury NMS pro portál Novinky.cz.

Volební účast by v únoru dosáhla 65 procent, to je téměř o čtyři procentní body méně, než jaká byla v říjnu 2025.

