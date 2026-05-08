Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zachytili kometu v souhvězdí Orionu. Fotka českých astronomů uspěla v NASA

Autor:
  8:59
Americký úřad NASA ocenil fotografii českých astronomů. Snímek s názvem „Comet R3 PanSTARRS before Rigel“, za kterým stojí Martin Mašek z Fyzikálního ústavu AV ČR a Jakub Kuřák z Klubu astronomů Liberecka České astronomické společnosti, se stal fotografií dne.
Kometa R3 PanSTARRS před Rigelem. (2026)

Kometa R3 PanSTARRS před Rigelem. (2026) | foto: Martin Mašek/FZÚ AV ČR, Jakub Kuřák/KaL ČAS.

NASA ocenila snímek českého fotografa. Jaroslav Fous zachytil komplexní halové...
Astronomický snímek dne NASA ze 4. března 2021 ukazuje prašné mlhoviny...
Snímek komety Neowise fotografa Miloslava Druckmüllera oceněný jako...
Astronomický snímek dne (Astronomy Photo of the Day, APOD) je ocenění pro...
5 fotografií

„Pro focení jsme použili jeden z automatizovaných přístrojů FRAM (Fotometric Robotic Atmospheric Monitor), které vyvíjí Fyzikální ústav AV ČR. Konkrétně šlo o zařízení umístěné v lokalitě budované observatoře Cherenkov Telescope Array poblíž chilské observatoře ESO Paranal v nadmořské výšce okolo 2300 metrů. Systém využívá objektiv 135 mm se světelností f/2 a CCD kameru G4-16000,“ komentoval snímek Mašek.

Fotografie následně zpracoval Kuřák. „Kamera pořizuje snímky ve třech kanálech – červené, zelené a modré. Pro každý kanál bylo pořízeno od 11 do 15 jednotlivých 60sekundových expozic, které jsme potom matematickou cestou sloučili do výsledného obrazu,“ vysvětlil.

Mezihvězdná kometa je vidět i z Česka, upozornil liberecký astronom

Oba astronomové neuspěli poprvé. Ve výběru byli již v loni, s fotografií komety G3 ATLAS, kterou pořídili na stejném místě.

„Kam směřuje kometa R3 PanSTARRS? Ne směrem k hvězdě v horní části snímku, protože to je Rigel, který se nachází hluboko v pozadí a s kometou nemá nic společného. Ne, ani skrz mlhovinu uprostřed snímku, protože to je mlhovina Hlava Čarodějnice a ta je rovněž velmi vzdálená – ale není daleko od Rigelu,“ napsali zástupci NASA k fotografii.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Sudeťáci, primitivové i aroganti. Dvořák se Zaorálkem se ostře pohádali v Rozstřelu

Nejčtenější

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

Zachytili kometu v souhvězdí Orionu. Fotka českých astronomů uspěla v NASA

Kometa R3 PanSTARRS před Rigelem. (2026)

Americký úřad NASA ocenil fotografii českých astronomů. Snímek s názvem „Comet R3 PanSTARRS before Rigel“, za kterým stojí Martin Mašek z Fyzikálního ústavu AV ČR a Jakub Kuřák z Klubu astronomů...

8. května 2026  8:59

Pavel přijal Babiše kvůli summitu NATO. Pojedu v každém případě, řekl prezident

Přímý přenos
Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Prezident Petr Pavel přijal ráno na Hradě premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše, který dorazil se čtvrthodinovým zpožděním. Jednají nyní o formě účasti hlavy státu na summitu Severoatlantické...

8. května 2026  5:15,  aktualizováno  8:55

Příměří jako cár papíru. Rusko a Ukrajina pokračovaly ve válce na zemi i ve vzduchu

Záchranář pracuje na místě zásahu ruského dronu v Charkově. (7. května 2026)

Rusko i přes vyhlášené příměří v noci útočilo na ukrajinské pozice na frontě a vyslalo nad Ukrajinu drony. Na telegramu to v pátek ráno napsal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Bezpilotní...

8. května 2026  8:37

Soud rozhodl, že Trumpova nejnovější cla jsou nezákonná. Částečně je zablokoval

Prezident Donald Trump v Bílém domě (21. dubna 2026)

Nejnovější globální desetiprocentní cla uvalená v únoru americkým prezidentem Donaldem Trumpem podle obchodního zákona z roku 1974 jsou nezákonná, rozhodl ve čtvrtek americký soud pro mezinárodní...

8. května 2026  8:10

Český motorkář spadl u Neapole, následně ho přejelo nákladní auto

Dálnice A4 u italských Benátek. (ilustrační foto)

Při dopravní nehodě v italské Kampánii zahynul ve čtvrtek český motorkář. Šestapadesátiletý muž z dosud nejasných příčin spadl z motocyklu značky BMW a poté ho přejel nákladní automobil.

8. května 2026  8:07

USA opět zaútočily na Írán. Příměří zůstává stále platné, tvrdí Trump

Hormuzský průliv

Spojené státy provedly vzdušné údery na íránský ostrov Kešm a přístav Bandar Abbás. Příměří s Íránem zůstává nadále platné, i když USA provedly ve čtvrtek odvetné útoky na íránské cíle. Stanici ABC...

8. května 2026,  aktualizováno  7:27

Jak na půjčení obytného vozu krok za krokem? Plus checklist zdarma

Ve spolupráci
Jak na půjčení obytného vozu?

Karavaning v Česku zažívá obrovský boom a láká čím dál více cestovatelů, kteří touží po absolutní svobodě. Jak si půjčit obytný vůz a zažít ranní kávu s výhledem na vrcholky hor nebo usínání za...

8. května 2026

Krušné hory v létě? Nejlepší výlety kolem Klínovce a adrenalin v evropském unikátu

Ve spolupráci
Krušné hory v létě? Nejlepší výlety kolem Klínovce a adrenalin v evropském...

Krušné hory dnes doslova kvetou do krásy a jejich nejvyšší vrchol Klínovec (1244 m n. m.) je toho zářným příkladem. Tato oblast se proměnila v dechberoucí zelenou oázu, která vás přivítá panenskou...

8. května 2026

Státní penze nestačí na základní potřeby, varuje expertka. Radí, jak se krizi vyhnout

Premium
„Často si myslíme, že k investování potřebují vysoké příjmy i vzdělání, ale to...

Klidně po malých částkách, ale hlavně pravidelně a co nejdřív. Tak zní první investiční rada finanční expertky Markéty Jelínkové z investiční společnosti Amundi. „Mladým lidem doporučujeme peníze...

8. května 2026

Domy po mafiánech i s údajnými duchy. Jak se prodávají nemovitosti se stigmatem

Premium
Vilka v Úvalech u Prahy, kde žili Bělovi, klan světských. Majitel tam byl...

Prodám dům po mafiánovi, kterého v něm skupina ozbrojenců rozstřílela. Zn. Levně. Tak mohl znít inzerát na vilu v Úvalech u Prahy, kde Antonín Běla, přezdívaný král podsvětí, zemřel v roce 1996....

8. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Od kokainu až ke globálnímu fenoménu. Coca-Cola slaví 140. narozeniny

Coca-Cola (ilustrační snímek)

Na počátku sirup z listů koky podávaný v lékárně, dnes legendární nápoj, jemuž podlehl takřka celý svět. Cola-Cola slaví letos 140 let od svého prvního prodeje. Slávu jí nezajistila jen nezaměnitelná...

8. května 2026

Ukrajinu zaplavují nelegální zbraně, chybí pravidla jejich držení. Země neví, co s tím

Premium
Policisté vyšetřují střelbu na jihu Kyjeva

Zajistí právo nosit zbraň osobní bezpečí? Nebo dostane do ulic víc nelegálně držených zbraní? Nedávná střelba v ulicích Kyjeva, při níž útočník s automatickou zbraní zabil sedm lidí, rozpoutala...

8. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.