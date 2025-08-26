Ministerstvo vypsalo výběrové řízení na vizi budoucího rozvoje NUDZ po apelu zaměstnanců nespokojených s působením dosavadního šéfa Petra Winklera.
Ten v polovině července rezignoval, odejde ke konci srpna. Horáček stál proti němu i ve výběrovém řízením v roce 2021, kdy Winkler nahradil zakladatele ústavu Cyrila Höschla.
Horáček byl během předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2022 koordinátorem pro duševní zdraví a ve spolupráci s „Alliance for Mental Health“ Evropského parlamentu se podílel na formulování priorit EU v oblasti duševního zdraví. Jako člen výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP je zodpovědný za evaluaci preventivních programů.