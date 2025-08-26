Národní ústav duševního zdraví nově povede psychiatr Jiří Horáček

Autor: ,
  17:05
Novým ředitelem Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) bude psychiatr Jiří Horáček, který vede tamní Centrum pokročilých studií mozku a vědomí. Ministr Vlastimil Válek ho jmenuje k 1. září na základě výsledků výběrového řízení, řekl Ondřej Jakob, mluvčí ministerstva zdravotnictví, které ústav ve středočeských Klecanech zřizuje.
Psychiatr a neurovědec Jiří Horáček

Psychiatr a neurovědec Jiří Horáček | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Psychiatr a neurovědec Jiří Horáček
Psychiatr a neurovědec Jiří Horáček
Psychiatr a neurovědec Jiří Horáček
Psychiatr a neurovědec Jiří Horáček
7 fotografií

Ministerstvo vypsalo výběrové řízení na vizi budoucího rozvoje NUDZ po apelu zaměstnanců nespokojených s působením dosavadního šéfa Petra Winklera.

Ten v polovině července rezignoval, odejde ke konci srpna. Horáček stál proti němu i ve výběrovém řízením v roce 2021, kdy Winkler nahradil zakladatele ústavu Cyrila Höschla.

Šéf Národního ústavu duševního zdraví končí, zaměstnanci ho obviňovali z šikany

Horáček byl během předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2022 koordinátorem pro duševní zdraví a ve spolupráci s „Alliance for Mental Health“ Evropského parlamentu se podílel na formulování priorit EU v oblasti duševního zdraví. Jako člen výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP je zodpovědný za evaluaci preventivních programů.

Vstoupit do diskuse

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Ministerstvo zemědělství bude po Agrofertu vymáhat dotace za 5,1 miliardy

Aktualizujeme

Ministerstvo zemědělství bude po Agrofertu Andreje Babiše vymáhat dotace ve výši 5,1 miliardy korun. Jedná se o dotace poskytnuté v letech 2017 až 2021, kdy byl podle ministerstva koncový vlastník...

26. srpna 2025  16:49,  aktualizováno  17:03

Prezident Pavel navrhl Senátu dva kandidáty na ústavní soudce

Prezident Petr Pavel navrhl Senátu na soudce Ústavního soudu (ÚS) vedoucího katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Michala Bartoně a Martina Smolka, dosavadního...

26. srpna 2025  15:40,  aktualizováno  16:53

Sem elektrokoloběžky nesmí. Praha 1 je cedulemi zakázala v Nerudově ulici

Do Nerudovy ulice na Malé Straně nesmí elektrokoloběžky. Radnice Prahy 1 na jejím začátku a konci v úterý osadila dvě dopravní značky, které vjezd zakazují. Jedná se o první takové v celé republice....

26. srpna 2025  14:32,  aktualizováno  16:52

Trumpova iniciativa je posun, mír ale na dosah ještě není, řekl velvyslancům Pavel

Iniciativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v jednání o Ukrajině znamená podle prezidenta Petra Pavla důležitý posun. Za předčasné ale považuje myslet si, že je mír na dosah. Rusko podle něj bude...

26. srpna 2025  16:35

Za vraždu krajana v Ústí soud potvrdil Moldavanovi 11 let, motiv zůstává nejasný

Za vraždu krajana na ubytovně v Ústí nad Labem půjde Moldavan na 11 let do vězení. Pražský vrchní soud mu v úterý potvrdil prvoinstanční trest a zamítl mužovo odvolání. Moldavan vinu odmítal. U soudu...

26. srpna 2025  16:27

Farage chce deportovat přes půl milionu migrantů, zemím zaplatit miliardy

Deportovat až 600 tisíc žadatelů o azyl a vyčlenit dvě miliardy liber (56 miliard korun) na dohody se zeměmi, které by migranty přijímaly, chce vůdce britské protiimigrační opoziční strany Reform UK...

26. srpna 2025  16:20

Kraj schválil podmínky nákupu hotelu a vysílače na Ještědu, cena ještě poroste

Zastupitelé Libereckého kraje dnes schválili parametry a podmínky koupě hotelu a vysílače Ještěd od Českých radiokomunikací (ČRa). Pro odkoupení architektonicky mimořádné budovy za 181 milionů korun...

26. srpna 2025  15:53,  aktualizováno  16:12

Let Smartwings z Prahy nouzově měnil trasu. Kvůli zdraví pasažéra přistál v Barceloně

Letadlo Smartwings v úterý odpoledne na trase z Prahy do jihošpanělské Murcie vyslalo nouzový signál. Po dvou hodinách letu bylo odkloněno a přistálo v Barceloně. Důvodem byl zdravotní stav jednoho z...

26. srpna 2025  16:07

A pak se zatmělo. Arizonou se přehnal obří haboob, paralyzoval leteckou dopravu

Přes americký stát Arizona se přehnala prachová bouře, která zatemnila oblohu, znemožnila řidičům jízdu a pozastavila lety na jednom z nejrušnějších letišť v zemi. S výpadky elektřiny se potýkalo na...

26. srpna 2025  15:48

Noční můra Tokia. AI video ukazuje, jak by ho zasáhla katastrofická erupce Fudži

Ohromné množství popela by do hodiny zasáhlo hlavní město Japonska a zanechalo po sobě jenom spoušť a chaos. Výbuch hory Fudži simuluje video vytvořené umělou inteligencí, které zveřejnily japonské...

26. srpna 2025  15:34

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

V Průhonicích navrtali plynové potrubí, nejméně 100 lidí museli evakuovat

V Průhonicích u Prahy začal v úterý dopoledne po porušení potrubí při podvrtávání silnice unikat plyn. Okolní objekty muselo kvůli tomu opustit nejméně 100 lidí. Na místě zasahovali hasiči z Říčan,...

26. srpna 2025  13:20,  aktualizováno  15:21

Panny si jdou neúnavně za svým, hlásí Netflix a nabízí jim film Oppenheimer

V časech nadbytku a hojnosti, kdy jsou lidé každý večer tak přehlceni pestrou nabídkou titulů na streamovacích platformách, že vlastně neví, co si vybrat, přišel Netflix s nečekanou možností. Svým...

26. srpna 2025  15:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.