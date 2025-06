Nedávno vyšlo najevo, že si Čína zhruba tři roky četla například e-maily českých diplomatů. Jak se něco takového může stát?

Ona je to zkratka – říct, že tady proběhl v roce 2022 útok a najevo to vyšlo v roce 2025, a tím pádem si někdo roky četl e-maily. Ono to tak totiž nebylo. S uvedeným časovým horizontem nelze souhlasit. K útoku v jistém momentu v roce 2022 došlo. V řádu měsíců byl odhalen a poté hrály roli zájmy různých složek.

Obecně k podobným případům jinak přistupujeme my jako NÚKIB, jinak se na to dívají policie či zpravodajské služby, které chtějí vidět útočníka v akci a například pozorovat, na co se zaměřuje. Takže musí vždy proběhnout nějaké sladění zájmů. V určitém momentu jsme byli všichni – včetně ministerstva zahraničí – připraveni provést sérii kroků, díky nimž se útočník do sítě již nebude schopen znovu dostat a způsobit nějaké fatální škody, například zašifrovat celou infrastrukturu.