Politici ignorují varování a míří na TikTok. Premiér využívá zařízení bez wifi

Premiér Petr Fiala ke konci října letošního roku oznámil, že si zřídil účet na TikToku.

„Na TikToku jsou dnes minimálně dva miliony Čechů. Našim cílem není z Petra Fialy udělat influencera, ale komunikovat odlehčenou a srozumitelnou formou politiku, kterou premiér dělá, přiblížit mladší generaci jeho pracovní program, názory a pohled na svět,“ sdělil při založení premiérova účtu mluvčí vlády Václav Smolka.

Kvůli bezpečnosti izolované zařízení

Premiér poté na čínské sociální síti například zveřejnil video, kde vysvětluje, proč tam je.

„Protože jsou tu moji kolegové, třeba Donald Tusk, Emmanuel Macron a mnozí další. Hlavně jste tu vy, přátelé. Tak jsem si řekl, že to také zkusím, ale nebojte se, mě tu tančit neuvidíte. Popravdě řečeno s TikTokem se teprve seznamuji, tak vás prosím, abyste mi v komentářích nechali nějaké tipy na nějaký zajímavý obsah,“ říká ve videu předseda vlády.

Fiala však není jediný z politiků, kdo má účet na TikToku. Za zhruba měsíc získal asi 3700 sledujících. Na síti ale nechybí ani další vládní i opoziční politici či čeští europoslanci.

„Bezpečnostní opatření k TikToku jsme konzultovali s úřady. Aplikace je nainstalována na zařízení, které není majetkem Úřadu vlády, nemá přístup do sítí, které spravuje stát a nepřipojuje se ani na wifi,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí Úřadu vlády Jakub Tomek.

Máte staženou aplikaci TikTok? Ano 4 %(14 hlasů) Ne 96 %(363 hlasů)

Účel světí prostředky

Marketingový expert Petr Lesenský ze společnosti Lesensky.cz pro iDNES.cz řekl, že premiér na sociální síť TikTok zamířil kvůli prvovoličům. „TikTok je platforma, kde je se průměrný věk pohybuje někde mezi 12 a 25 roky. Někteří politici si tam, v uvozovkách, vychovávají své voliče ještě předtím, než nabydou volební právo,“ vysvětlil. Je to podle něj logické.

„I když v podání některých politiků, kteří se snaží zaujmout mladou generaci, je to zároveň úsměvné, kýčovité, nepřirozené a infantilní,“ poznamenal Lesenský.

To, že se Fiala objevil na TikToku, překvapilo podle jeho slov nejen řadu marketingových expertů. „Chápu, že ODS, respektive koalice SPOLU, hledá voliče nejrůznějšími způsoby na nejrůznějších místech, ale právě kvůli předchozímu varování i kvůli stylu komunikace pana premiéra šlo o překvapivý krok. Jestli je to správné, si netroufnu hodnotit,“ doplnil marketingový expert.

Ohledně bezpečnostní otázky poznamenal, že jestliže NÚKIB vyhodnotil míru nebezpečí jako vysokou a velmi pravděpodobnou a premiér na tuto skutečnost veřejnost upozorňoval, je jeho jeho krok přinejmenším nestandardní.

„Toto varování určitě nemělo takový dosah, jako je potenciální možnost získání nových voličů na TikToku pro další volby. V tomto případě se tedy dá říct, že pan premiér a jeho marketingový tým se řídil heslem ‚Účel světí prostředky‘, dodal Lesenský.

Schillerová TikTok vřele doporučuje

Na TikToku je velmi aktivní Alena Schillerová, která má přes 42 tisíc sledujících. Exministryně financí natáčí videa ze Sněmovny, kritizuje kroky vlády, nebo tancuje.

„TikTok je skvělá platforma, kde často rezonují témata mladých, proto bych ji naopak politikům vřele doporučovala. Samozřejmě za předpokladu, že budou respektovat všechna bezpečnostní doporučení,“ uvedla pro iDNES.cz Schillerová. Na síti působí také šéf hnutí ANO Andrej Babiš, kterým svým 176 tisícům sledujícím ve videích například odpovídá na otázky.

Pozadu na sociální síti není ani ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který se přidal teprve nedávno. Účet na TikToku má také šéf hnutí SPD Tomio Okamura. „TikTok používám a baví mě – a nikdo mě zatím nepřesvědčil, že to je hrozba,“ uvedl pro iDNES.cz Okamura. Doplnil, že se na síť nemůže připojit ve Sněmovně přes parlamentní wifi, protože ta síť blokuje.

„Na zařízeních Kanceláře Poslanecké sněmovny je od března 2023 na základě varování NÚKIB před hrozbou v oblasti kybernetické bezpečnosti zakázáno instalovat a používat aplikaci TikTok. V sítích Sněmovny je aplikace TikTok blokována a není možné ji používat,“ vysvětlila pro iDNES.cz mluvčí Sněmovny Martina Lustigová.

Podobná situace panuje například i v Senátu. „Byla zavedena technická opatření, která omezují používání aplikace TikTok. Kancelář Senátu zavedla dvě wi-fi sítě pro zaměstnance a hosty, přičemž na zaměstnanecké síti je tato aplikace zablokovaná a na síti pro veřejnost je dostupná,“ uvedl mluvčí Senátu Andrea Kubová.

Tomio Okamura @tomiospd Něco na odlehčenou #signaly #signal #svetry #svetr #tomio #foryou #okamura #tomiookamura #protebe #spd #petrfiala #vlada #fiala #trendy

Na čínské platformě vystupuje také předsedkyně a europoslankyně koalice Stačilo! Kateřina Konečná. „Jako se (ne)bojíme používat Instagram a Facebook, tak stejně je to s TikTokem. Použití této i jiných aplikací by mělo být svobodnou volbou každého (nejenom politiků). Děsím se toho, že by nějaký státní úřad měl z politických důvodů zakazovat, co lidi smí a nesmí používat,“ řekl pro iDNES.cz k používání aplikace mluvčí koalice Spolu! Roman Roun a současně dodal:

„Překvapuje mě ale, že představitelé vládní koalice - mající vždy plná ústa vzletných slov o bezpečnosti - jej používají rovněž. Pan Fiala si díky tomu může připsat do dlouhé řady další lež.“ Aplikaci využívají také další čeští europoslanci. Aktivní je třeba Danuše Nerudová nebo Filip Turek.

Marian Jurečka @marian.jurecka TAK JSEM TADY! Těším se na tvoření zabavých TikToků! #fyp #foryoupage #politics

Sbírá velké množství uživatelských dat

Jenže Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) opakovaně již od loňského roku varuje před používáním aplikace. „NÚKIB doporučuje zakázat instalaci a používání aplikace TikTok na zařízeních, jež mají přístup do regulovaného systému (pracovní i soukromá zařízení využívaná k pracovním účelům) jako nejsnadnější způsob, jak co nejvíce eliminovat uvedenou hrozbu,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí úřadu Lenka Soukupová.

Současně podotkla, že úřad také doporučuje široké veřejnosti a všem, kteří pod regulaci nespadají, zvážit použití aplikace. Zejména pak to, co prostřednictvím ni sdílejí.

„U tzv. zájmových osob, tedy osob, které jsou například ve vysokých politických, veřejných či rozhodovacích funkcích, doporučujeme aplikaci nepoužívat,“ doplnila Soukupová. V případech, kdy je její používání nezbytné, by pak uživatelé měli například minimalizovat oprávnění či sdílený obsah.

Problematické podle Soukupové je, že TikTok sbírá velké množství uživatelských dat, a to zejména mapováním zařízení, kdy aplikace zjišťuje informace o jiných spuštěných a instalovaných aplikacích.

Nelze pominout politické prostředí Číny

„Obsah soukromé komunikace je ukládán na servery mateřské společnosti TikToku ByteDance, pravidelně kontroluje lokaci zařízení, má přístup ke kontaktům v zařízení a další,“ vyjmenovala rizika Soukupová.

Dále podle ní nelze pominout právní a politické prostředí Čínské lidové republiky, jejíž legislativě je podřízena společnost ByteDance. „Má mimo jiné povinnost spolupracovat s tamními státními organizacemi, včetně zpravodajských služeb,“ dodala mluvčí.

„Je naprosto zásadní vést diskuze o bezpečnosti tak významné platformy, jakou je TikTok. Ať už se jedná o ochranu uživatelů, nebo o případné napojení na čínskou vládu. Už v roce 2020 jsme varovali před zranitelnostmi, které jsme objevili v TikToku, a které mohli hackeři využít k manipulaci s daty, k nabourání do soukromí a ke krádežím osobních dat,“ řekl pro iDNES.cz David Řeháček z kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies.

Další zranitelnosti, objevené v roce 2021, zase podle něj umožňovaly získat přístup k podrobnostem o profilech a osobním informacím, a vytvořit tak databázi pro následné cílené útoky.

„Nedostatečná transparentnost provozu“

„Z pohledu kybernetické bezpečnosti vidíme tedy řadu varovných signálů. Americká Montana vyhlásila úplný zákaz TikToku, Evropská komise jej zakázala svým úředníkům a znepokojení projevily například i Francie, USA, Velká Británie nebo Kanada,“ podotkl Řeháček.

Současně poznamenal, že obava je většinou spojena s možným zneužitím uživatelských dat v rámci špionážních nebo manipulativních kampaní, ať už hackery kvůli nedostatečnému zabezpečení, nebo teoreticky čínskou vládou.

Napětí podle jeho slov vyvolává i možné ukládání dat na serverech v Číně, což může zvyšovat riziko jejich zneužití, případně snaha o ovlivňování uživatelů předkládáním obsahu, řízeného specifickými algoritmy.

„Hlavním problémem je nedostatečná transparentnost provozu TikToku a možnost, že by platforma mohla být využívána úřady k politickým nebo zpravodajským účelům. Pokud se nemá jednat čistě o politické rozhodnutí, měly by případné zákazy být podložené podrobnými technickými a právními analýzami,“ dodal Řeháček.