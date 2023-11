Hanba vládě, křičeli lidé na Rakušana. Nadávání je důkaz svobody, odvětil

Poté, co položil květiny na Národní třídě, diskutoval @Vit_Rakusan se svými odpůrci.Klidně a věcně. Umíte si představit, že by v totalitním režimu mohl někdo ze vzdálenosti 12 cm říkat svůj nesouhlasný názor do očí ministrovi vnitra? Asi těžko. To je totiž možné jen v demokracii. https://t.co/2K22SYVthD