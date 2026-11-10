„Samozřejmě, byl jsem v listopadu 1989 studentem pražské stavební fakulty a rád si tu dobu každý rok připomínám,“ uvedl pro redakci iDNES.cz Havlíček na dotaz, zda se plánuje oslav státního svátku zúčastnit.
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Oslavy 17. listopadu bez Babiše, Macinky či Zůny. Jedou do Izraele
Nepřítomného premiéra a lídra ANO zastoupí také místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. „Stejně jako každý rok plánuji i letos 17. listopadu navštívit Národní třídu a uctít památku událostí roku 1989,“ přislíbila ministryně.
Redakce iDNES.cz s žádostí o potvrzení účasti na blížících se vzpomínkových akcích oslovila i další čelní představitele vládní koalice. Už dříve svou přítomnost avizoval ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé), a to i přes to, že právě jeho rezort letoší oslavy 17. listopadu finančně nepodpoří.
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Národní třídu nenavštíví vedle Babiše také ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), ministr obrany Jaromír Zůna (SPD), šéf rezortu zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) či ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Ti všichni budou od 16. do 18. listopadu společně s předsedou vlády Babišem a náčelníkem Generálního štábu Armády ČR Miroslavem Hlaváčem na návštěvě Izraele.
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Premiér k načasování pracovní cesty uvedl, že ho jeho nepřítomnost na Národní třídě mrzí, na druhou stranu by to podle něj mohlo přispět k uklidnění vyhrocené situace.
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17. listopadu 2025