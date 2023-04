O ženském sportu rozhodují muži, řekl snímek. Agenturu tepou za „manel“

ZDRAVÍ a BEZPEČNOST matky a dítěte při porodu je naše priorita.Na tomto principu nemůžeme slevit. Nicméně současně vnímáme jako důležitý i MAXIMÁLNÍ KOMFORT a vstřícnost směrem k rodičce. To je zvlášť klíčové u tak soukromé a intimní záležitosti, jakou je porod dítěte. Proto se snažíme jít cestou zvyšování kvality služeb v porodnicích a vytváření center porodní asistence. Chceme, aby PŘÁNÍM maminek bylo co nejvíce vycházeno vstříc.V případě porodního centra to znamená, že porod povede porodní asistentka, ale lékař bude vždy připraven okamžitě zasáhnout, bude-li to zapotřebí. A to je pro nás klíčové!