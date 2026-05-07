Crouzat při předávání krátce zrekapituloval Řehkovu kariéru, včetně jeho nasazení v Afghánistánu, kde se v roce 2011 v čele úkolového uskupení 601. skupiny speciálních sil podílel na zajišťování bezpečnosti francouzských složek při misi Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil (ISAF).
„Prokázal jste přitom chladnokrevnost a příkladné vůdčí schopnosti a vytvořil jste neotřesitelná pouta se zde působícími mezinárodními jednotkami včetně francouzských,“ řekl velvyslanec.
Řehka vyznamenání vnímá jako kolektivní ocenění všech vojáků české armády. „Posilování vazeb v obraně mezi evropskými státy je dnes důležitější než kdy jindy, zejména s ohledem na to, co se děje v Evropě, ale vůbec na celém světě,“ uvedl.
Zdůraznil nutnost posilování evropského pilíře Severoatlantické aliance (NATO) a další podpory Ukrajiny. „Já si velmi vážím vedení Francie, které prokazuje právě při posilování evropského pilíře obrany,“ dodal.
Šéf české armády vystudoval vojenské gymnázium v Opavě a průzkumný směr na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově. Později absolvoval důstojnický kurz na Královské vojenské akademii Sandhurst v Británii, kurz Ranger v USA, kurz předsunutých leteckých návodčích v Británii a brigádní štábní kurz zaměřený na řízení obrany státu a krizové řízení na Vojenské akademii v Brně.
Podle velvyslanectví Řehka jako náčelník generálního štábu v posledních čtyřech letech prosazoval rozvoj francouzsko-českých vojenských vztahů, účastnil se strategického dialogu a podporoval průmyslovou spolupráci.
„Díky němu se během jeho čtyř let ve funkci náčelníka Generálního štábu armády ČR naše výměny znásobily a umožnily tak upevnit most mezi našimi dvěma státy,“ dodala ambasáda.
Řehka, kterému loni v říjnu udělil Medaili Za zásluhy o stát v oblasti obrany prezident Petr Pavel, stojí v čele české armády od léta 2022. Funkční období trvá obvykle čtyři roky, v současnosti vláda vybírá nového nominanta. Na konci dubna informoval o možných kandidátech ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) prezidenta, který nového náčelníka na návrh vlády jmenuje.
Národní řád za zásluhy založil v roce 1963 tehdejší francouzský prezident Charles de Gaulle. Je oceněním za mimořádné zásluhy, vojenské nebo civilní, prokázané francouzskému národu.
Mezi českými držiteli jsou například bývalí velvyslanci ve Francii Jaroslav Šedivý, Pavel Fischer a Petr Janyška, dále mecenáška a sběratelka umění Meda Mládková nebo česká šansoniérka Hana Hegerová.