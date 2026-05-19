Bém skončí jako národní protidrogový koordinátor, nahradí ho Protopopová

„Agenda protidrogové politiky přechází společně s agendou péče o duševní zdraví pod ministerstvo zdravotnictví, kde nově vzniklou sekci povede odborník, který vzejde z výběrového řízení. Obě tyto agendy jsou provázané a jejich spojení je trendem i ve světě, podobnou cestou jdou i ve Velké Británii, Spojených státech, Nizozemí, Austrálii a dalších zemích, proto se stejným směrem ubíráme i my a od 1. července se stane národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku paní Dita Protopopová,“ potvrdila pro iDNES.cz Mráčková.
|
Z ODS neodcházím, říká Bém, který bude pro Babiše koordinovat drogovou oblast
O převedení protidrogové politiky a problematiky duševního zdraví ze Strakovy akademie pod ministerstvo zdravotnictví od července rozhodla vláda v pondělí. Přejít mají i všichni pracovníci.
Na další ministerstva se přemístí odbory lidských práv, rovnosti žen a mužů či oddělení romských záležitostí a práv postižených. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) si později ministři určí, jak a kolik lidí ve svých úřadech využijí.
|
Bojím se, že SPOLU není mrtvé. Bém o spolupráci s Babišem i šancích Kuby