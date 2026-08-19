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Plaga jmenoval novou ředitelku Národního pedagogického institutu

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  12:52

Ministr školství Robert Plaga dorazil za ministryní financí Alenou Schillerovou na jednání o státním rozpočtu na příští rok. (18. srpna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Národní pedagogický institut povede Irena Fričová. Funkce se ujme 1. září. Ve středu ji jmenoval ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Fričová na postu nahradí vrchního ředitele sekce vzdělávání a mládeže ministerstva školství Jana Mareše, který institut dočasně vedl od srpna po skončení funkčního období předchozího ředitele Iva Jupy.

Hospodářské noviny v červenci informovaly o tom, že se do konkurzu na nového ředitele NPI přihlásilo asi 30 kandidátů, z nichž komise vybrala osm nejlepších. Deník dále uvedl, že komise doporučila jako nejvhodnější kandidátku Martu Vackovou, která dva roky vede krajské pracoviště NPI Střední Čechy.

Fričová už v NPI v minulosti působila jako projektová manažerka. Vystudovala obor Elektronické počítače na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze a doplňující pedagogické studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Je rovněž absolventkou studia pro ředitele škol a školských zařízení při Vzdělávacím institutu Středočeského kraje.

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Na manažerských a pedagogických pozicích působila Fričová například na Soukromé obchodní akademii v Neratovicích, Dvořákově gymnáziu v Kralupech nad Vltavou nebo v organizaci Aisis v Kladně, kde se dlouhodobě věnovala projektům zaměřeným na inovace ve vzdělávání, rozvoj lídrovství, digitální kompetence, podnikavost a kreativitu.

V posledních letech se jako projektová manažerka podílela i na takzvané malé revizi rámcových vzdělávacích programů, tedy zavedení podpory digitální gramotnosti na českých školách.

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„Vedení NPI přebírám s velkým respektem k práci kolegů v institutu i v terénu. Mým cílem je, aby organizace fungovala jako spolehlivý partner pro MŠMT i pro sborovny po celé republice – a aby vzdělávání dávalo dětem chuť se celoživotně rozvíjet a učitelům přinášelo skutečné profesní naplnění i hrdost,“ uvedla Fričová.

NPI je přímo řízenou organizací ministerstva školství. Vytváří rámcové vzdělávací programy pro předškolní, základní, základní umělecké a střední vzdělávání. Stará se o metodickou podporu škol a pedagogů a cílené vzdělávání pedagogických pracovníků. Jedním z úkolů NPI je například příprava nových rámcových vzdělávacích programů.

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