Národní parky mají peněz dost, chceme efektivitu, naznačil Turek budoucí škrty

  20:17
Na ministerstvu životního prostředí se ve čtvrtek uskuteční jednání s řediteli všech čtyř národních parků, které jsou na území ČR. Předmětem bude financování parků, řekl vládní zmocněnec pro klima Filip Turek. Kvůli avizovaným škrtům v rozpočtu resortu se mluví o propouštění zaměstnanců národních parků, omezení environmentální výchovy nebo akcí pro veřejnost.
Premiér Andrej Babiš představil nového kandidáta na post ministra životního...

Premiér Andrej Babiš představil nového kandidáta na post ministra životního prostředí za Motoristy. Je jím poslanec Igor Červený (uprostřed) zvolený ve Středočeském kraji. Vlevo pak kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek, kterého prezident odmítl jmenovat. (16. února 2026)

Na zasedání vlády přichází Filip Turek a nově jmenovaný ministr životního...
Na zasedání vlády přichází Filip Turek a nově jmenovaný ministr životního...
Nový ministr životního prostředí Igor Červený (vlevo) a vládní zmocněnec pro...
Premiér Andrej Babiš, Filip Turek a náměstek ministra životního prostředí Pavel...
„Děláme maximum pro to, aby parky nepřišly o žádné provozní peníze, které potřebují. Jenom chceme, aby se tady dělo nějaké efektivní finanční řízení,“ řekl Turek v pořadu Interview ČT24.

Parky by podle něj měly používat především peníze, které mají v rezervách. „Mají slušné rezervy, mají přes 726 milionů korun, což je dost,“ míní. Podle něj není v takové situaci logické brát peníze ze zadluženého státního rozpočtu.

Ministerstva navrhla, jak si má KRNAP poradit s plánovanými škrty

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) minulý týden upozornila na dopis od zřizovatele, kterým je ministerstvo životního prostředí, který ji informoval o návrhu ministerstva financí na snížení počtu pracovních míst o 14 ze současných 238. Škrty v provozu národních parků kritizují ekologové, kteří v čele ministerstva odmítli vládní Motoristy.

Kromě KRNAP má Česko ještě Národní park Šumava, Národní park Podyjí a Národní park České Švýcarsko. Cílem parků je především ochrana nejcennější přírodní lokalit ČR.

