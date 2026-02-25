Národní parky mají peněz dost, chceme efektivitu, naznačil Turek budoucí škrty

„Děláme maximum pro to, aby parky nepřišly o žádné provozní peníze, které potřebují. Jenom chceme, aby se tady dělo nějaké efektivní finanční řízení,“ řekl Turek v pořadu Interview ČT24.
Parky by podle něj měly používat především peníze, které mají v rezervách. „Mají slušné rezervy, mají přes 726 milionů korun, což je dost,“ míní. Podle něj není v takové situaci logické brát peníze ze zadluženého státního rozpočtu.
|
Ministerstva navrhla, jak si má KRNAP poradit s plánovanými škrty
Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) minulý týden upozornila na dopis od zřizovatele, kterým je ministerstvo životního prostředí, který ji informoval o návrhu ministerstva financí na snížení počtu pracovních míst o 14 ze současných 238. Škrty v provozu národních parků kritizují ekologové, kteří v čele ministerstva odmítli vládní Motoristy.
Kromě KRNAP má Česko ještě Národní park Šumava, Národní park Podyjí a Národní park České Švýcarsko. Cílem parků je především ochrana nejcennější přírodní lokalit ČR.