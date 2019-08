Národním parkům škodí odpadky, vyhlídkové lety i koupající se turisté

Zejména když přibývají nové způsoby, jak přírodě škodit. Nad národními parky, v místech, kam se lidé běžně nedostanou a nesmějí, krouží drony. Jejich provoz v národních parcích je až na výjimky zakázán.

„Důvodem tohoto opatření je zabránění rušení živočichů, především ptáků, ale také zajištění klidu návštěvníků národního parku,“ vysvětluje mluvčí NP Podyjí David Grosmann.



V několika případech se už podařilo jejich majitelům rozdat pokuty, ale většina jich zůstane nepotrestána.



Po cestách v národních parcích už nejezdí jen kola, ale i elektrokola a elektrokoloběžky. Třeba na Šumavě si lze vypůjčit i elektrostroj, který nesplňuje definici jízdního kola.

„Považujeme je za motorová vozidla a ta do parku bez povolení nesmějí,“ vysvětluje mluvčí NP Šumava Jan Dvořák. A za to jim hrozí až desetitisícová pokuta.

Některá porušení mohou být téměř kuriózní. Třeba mluvčí NP Podyjí upozorňuje na to, že pravidla parku porušují i letadla. Romantická krajina přitahuje vyhlídkové lety a jejich piloti často zapomínají na to, že přelety jsou povoleny až od určité výšky.

Krkonoše loni navštívily téměř čtyři miliony lidí. Negativním dopadem rostoucí turistiky jsou hory odpadků, které po sobě turisté v parku zanechávají.



„Na horách nejsou rozmístěny odpadkové koše. Do národního parku nepatří. Odpadkové koše mají své místo v ulicích měst, nikoli v přírodě, kde by jejich obsah byl vystaven počasí, ale lákal by i divoká zvířata,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Na problémy v národních parcích se snaží upozornit i ministerstvo životního prostředí v nové kampani, která poukazuje na nadměrné odhazování odpadků v nejpřísněji chráněné přírodě.



Zveřejněn byl například inzerát, v němž Krakonoš lidem hrozí, že od srpna neprůchodnou mlhou uzavře Krkonoše. Bude to „trest za darebácké chování některých návštěvníků, kteří svou zlotřilostí vydají za několik Trautenberků“, píše se v něm.

Situace ve všech čtyřech národních parcích je přitom podobná, na odpadky po turistech si stěžují všude. V Českém Švýcarsku se přidávají i odpadky, které sem přináší řeka Kamenice.

Nejen odpadky, ale i koupající se turisté

Ochrana přírody neřeší jen odpadky – třeba na Šumavě způsobují problémy turisté lačnící po osvěžení v chladné vodě horských jezer. Nejhorší situace je podle strážců parku na Černém jezeře, které si mnozí pletou s plovárnou.

„Přitom nerespektováním zákazu koupání lidé vážně poškozují velmi citlivé vodní ekosystémy jezer. Znečištění, které je s koupáním spojeno, negativně ovlivňuje přírodní prostředí živočichů a rostlin, které tu žijí,“ vysvětluje hydrobioložka Správy Národního parku Šumava Eva Zelenková.



Mezi hlavní nešvary patří vstup do klidových území, lidé šlapou do rašelinišť, plaší chráněné živočichy, třeba tetřeva hlušce. Strážci parku si také stále častěji musejí dávat na Šumavě pozor na rybáře.

„Na pravém břehu Lipna se nacházejí jedinečné a cenné biotopy, rostou tu chráněné rostliny, žije zde například zvláště chráněný tetřívek obecný, orel mořský, chřástal polní, pohybuje se zde los evropský. Všechny tyto druhy jsou velmi citlivé na rušení a pro jejich přežití je důležité, zachovat jim dostatek životního prostoru a co nejvíce klidu,“ říká mluvčí šumavského parku Dvořák.

V Českém Švýcarsku přišel o mladé párek sokolů. „Návštěvníci parku chodí do míst, kde ptáci sedí na vejcích a ruší je,“ popsal před časem mluvčí parku Tomáš Salov. „Podařilo se jim vyhnat ptáky a vajíčka na hnízdě těsně před vylíhnutím zastydla,“ popsal.

Posprejované pískovce

České Švýcarsko navíc řeší i problémy s vandaly, kteří čmárají po pískovcových skalách. Zatímco obvykle turisté nápisy do skal ryjí, na jaře museli odstranit červené nápisy nasprejované na skalním hradě Šaunštejn.

Situaci komplikovalo, že hrad je špatně přístupný, i to, že strážci parku nechtěli poškodit skálu.

Správci parků upozorňují i na další návštěvnické nešvary, třeba parkování – když je houbařská sezona, lidé nechávají auta podle Dvořáka úplně všude. Na území národních parků je přitom možné parkovat jen na určených místech.