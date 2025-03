Pahýly, larvy a datlové. Skrytá zákoutí Křivoklátska ukrývají i nevšední druhy

Po staré cestě stoupáme k vyhlídce nad řekou a krajem, který ve svých knihách popsal Ota Pavel. Šustění listí vyplašilo stádo muflonů. Na Křivoklátsko už dorazilo jaro a z listí vykukují modré podléšky. Za pár dnů vyroste na skalkách kolem řada rostlin. Samotná vyhlídka na vrcholu kopce je ale takzvanou pleší. Otevřený prostor bez lesa je zarostlý suchomilnými trávníky a keři.

Průvodce nám ukazuje, kam až má sahat budoucí Národní park, jehož zřízení ale místní obce odmítají. Zřízení parku podle nich přiláká další turisty, a paradoxně tak ochraně přírody spíše uškodí. Na Křivoklátsku roste zhruba 1 800 druhů rostlin, přes 80 druhů původních dřevin a žije zde na 155 druhů ptáků.

Řeku Berounku a její přítoky v hlubokém údolí lemují skalnaté svahy se suťovými lesy. Chladnější pozice zaujímá buk, teplejší dub. Oba jsou dlouhověké a rozpadající se stromy vytvářejí úkryty pro ptáky a hmyz. „V místech, kde se těží, takové stromy nenajdete,“ říká Obermajer. Loni se na Křivoklátsku objevil třeba kriticky ohrožený tesařík alpský.

„K životu potřebuje listnaté porosty s dostatkem mrtvého dřeva. Dospělí brouci žijí jen několik dní, samice kladou vajíčka do usychajících pahýlů, zlomených stromů. Larvy se pak vyvíjejí několik let v jejich dřevě,“ popisuje průvodce.

Nasprejované modré trojúhelníky označují mimořádné stromy, které je zakázáno kácet. „Cílem je nastavit les do stavu, kdy se může přirozeně vyvíjet. Když se podíváte kolem sebe, uvidíte, že tu chybí různověkost, všechny stromy jsou stejně staré, to v doubravách a bučinách normálně nenastává. Pořád tu vidíte geometrické tvary v lese, kde se uměle vysazovalo,“ ukazuje Obermajer, který je regionálním ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny.

Zdejší les podle něj přitahuje i velká zvířata, v poslední době se tu dvakrát podařilo na fotopast zachytit divokou kočku. Podle Obermajera místní les přitahuje i datlovité ptáky nebo menší lesní druhy, jako jsou lejskové, žije tu čáp nebo orel.

Na sousedním kopci stojí hrad Týřov, který obklopuje další rezervace, v níž rostou i vzácné tisy červené a vědci tam evidují obrovský počet druhů lišejníků. Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko byla vyhlášena v roce 1978. Teď ochranáři usilují o to, aby stalo Národním parkem. Přestože to je označováno za prioritu současné vládnoucí koalice, zákon uvázl ve Sněmovně a není jasné, jestli projde ještě do voleb. Mnoho odpůrců má nejen mezi místními, ale i odborníky a politiky.

Podle Svazku obcí Křivoklátska celá oblast nesplňuje náležitosti pro vyhlášení Národního parku, podíl původního lesa tu není takový aby splnil zákonnou podmínku a stále zůstává nevyřešena řada otázek, třeba požární ochrana. Na Křivoklátsku bývá sucho a místní straší požár Českého Švýcarska.

„Pořád přetrvávají všechny naše pochybnosti,“ říká Iveta Kohoutová, starostka Karlovy vsi a předsedkyně Svazku obcí Křivoklátska sdružujícího místních 29 obcí. „Už teď stačí aby vysvitlo sluníčko a je tady plno aut,“ dodává. Po vyhlášení parku by to podle ní bylo ještě horší, po turistech by zůstali odpadky. Místní se obávají, že bezzásahovost v lesích změní ráz krajiny i že přínosy nového parku budou minimální.