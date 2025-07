Vlastně to naznačil už ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL, když Senát minulý týden schválil jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele a doprovodný zákon vrátil poslancům.

„To je v zásadě poslední tisk, který přichází v legislativním procesu ze sněmovny,“ řekl Jurečka, čímž fakticky udělal kříž i nad snahou stranického kolegy Hladíka prosadit nový národní park.

Benda nyní popsal, v čem je podle něj problém. „Pro opozici se to stalo úhelným kamenem, na kterém předvádí svůj odpor a svoji podporu obcím Křivoklátska. Bylo jasné, že by se tomu muselo věnovat tři až pět dnů a pak to usekávat hlasováním. A to už prostě nechci v září dělat, protože to už by zase byla jen zběsilá exhibice,“ řekl iDNES.cz Benda. Ví to podle něj i ministr Hladík a je si toho vědom.

Víc pro to udělat nemůžu, řekl Hladík

„Teď už to není na mně. Víc pro to udělat nemůžu. Když se to nestihne, tak to předložíme po volbách. Je to naprosto správný záměr a národní park je potřeba,“ řekl ministr životního prostředí iDNES.cz, když otvíral před pár dny soutěsky v Hřensku.

To, zda bude Hladík ještě ministrem a bude mít šanci zákon znovu předložit, mají v rukou voliči. Předvolební průzkumy však zatím moc nenasvědčují tomu, že by šanci znovu dostal.

Proti vzniku nového národního parku na Křivolátsku v končícím volebním období v parlamentu protestovali politici opozičních hnutí ANO a SPD a proti jsou i mnozí obyvatelé žijící v oblasti, kde by měl nový národní park vzniknout. Petici proti vytvoření parku podepsalo přes 11 300 lidí.

Brutálně to jde proti většině obcí, řekl Brabec

„I za naší vlády jsme nějaké kroky v dané věci udělali. Ale jasně jsme od začátku říkali, že to nikdy nesmí skončit tak, že to budeme nutit regionu proti jeho vůli. A to se přesně děje. Záměr považuji za špatný, brutálně to jde proti drtivé většině obcí. Jsem připraven tomu legálními cestami zabránit. Věřím, že na program Sněmovny se to do voleb vůbec nedostane, ani k tomu není vůle současné koalice. Musela by se svolat mimořádná schůze. To se podle mě nestane,“ řekl Richard Brabec, bývalý ministr životního prostředí a místopředseda ANO.

Přitom už v květnu projednala Sněmovna novelu zákona o ochraně přírody a krajiny počítající se vznikem Národního parku Křivoklátsko ve druhém čtení a zákon leží ve Sněmovně před závěrečným hlasováním.

„Mě to mrzí, protože Křivoklátsko pokládám za dobrý kompromis, ten výsledek, který prošel výbory. Ale obávám se, že prostě nemám sílu to tam teď už protlačit,“ řekl šéf poslanců ODS Benda.

Ani v ODS nejsou všichni pro, přiznal dříve Fiala

Premiér a předseda ODS Petr Fiala přitom v dubnu při interpelacích čelil ve Sněmovně otázce, zda je pro něj důležitější naplnění bodu programového prohlášení vlády, že vznikne nový Národní park Křivoklátsko, nebo názor občanů, kteří v té oblasti žijí a se vznikem parku nesouhlasí. Ptal se ho na to poslanec opoziční SPD Oldřich Černý.

„Ani v naší politické straně to všichni nepodporují, ale většina ano,“ prohlásil Fiala. Zdůraznil, že 98,54 procenta pozemků, které by měly být součástí nového národního parku, je nyní ve vlastnictví státu, takže to ani nebude mít na občany negativní dopad. „Nejsou s tím všichni ztotožněni, to je prostě pravda,“ připustil ve středu Benda.

„Navrhli jsme národní park tak, aby neomezil nikoho, kdo žije v té oblasti,“ zdůraznil pak při projednávání návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny ministr Hladík. Park podle jeho návrhu měl zabírat 105 kilometrů čtverečních, což by představovalo zhruba 17 procent současné chráněné krajinné oblasti.

Křivoklátsko je jedním z nejrozsáhlejších komplexů lesů ve středních Čechách. Pro vznik parku jsou z 16 obcí v oblasti pouze dvě, ostatní se obávají omezení hospodaření v lesích kvůli možnosti v nich vyhlásit bezzásahové zóny.