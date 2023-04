Strážce hledali kvůli požárům posedů, on šokoval: Zapálil jsem České Švýcarsko

Za poslední dva týdny v národním parku České Švýcarsko kolem Doubice několikrát hořelo. Posedy, seník i rozhledna na Vlčí hoře. Strážci rezervace měli podezření, že za požáry stojí jeden z jejich bývalých kolegů, který se v okolí už dlouho potuloval. Žil divoce: přespával v lesích, bubnoval na africké bubínky, občas kouřil marihuanu a poslední týdny mluvil o tom, jak se sbližuje s Bohem.

Policie jej kvůli podezření ze založení drobných požárů vzala na výslech. Pětatřicetiletý Jiří ale kriminalisty šokoval.

„Když už mě tady máte a víte to, tak jsem zapálil i národní park,“ řekl doslova podle zdroje MF DNES při výslechu. Detektivové byli překvapeni, podezřívali ho totiž jen z požárů malých dřevěných staveb. Ale v okruhu možných pachatelů požáru Českého Švýcarska nebyl.

„On byl takový samorost, bubnoval na bonga, občas kouřil marihuanu. Pracoval na mnoha místech. Nikde ale dlouho nevydržel. Spíše se toulal tady po okolí,“ říká jeho kamarádka, která s ním vyrůstala v panelovém domě v Krásné Lípě na Šluknovsku.

Právě tady ho už dlouho nikdo neviděl ani o něm neslyšel. Až do Velikonoc, kdy po něm okresní kriminálka vyhlásila pátrání s tím, že odešel z domu svého otce, který žije v Rumburku, a je nezvěstný. Ve skutečnosti ho ale hledala právě proto, aby ho mohla vyslechnout k požárům.

„Když tu začalo hořet, dali jsme si jednoduše jedna a jedna dohromady, protože jsme věděli, že je to region, který dobře zná, pohybuje se v něm. A napadlo nás, i s ohledem na to, že má určité psychické problémy, že by to mohl dělat právě on,“ říká. Strážci národního parku Jiřího dobře znali. Před dvanácti lety byl strážcem rezervace a následně až do roku 2018 dobrovolným strážcem parku.

„Nikdy s ním nebyly žádné problémy. Nepamatuji si, že bych s ním musel cokoliv řešit. Pracoval s námi až do roku 2018, kdy jsme se z určitých důvodů, které nechci komentovat, rozloučili,“ říká šéf strážců národního parku Pavel Svoboda.

Právě v okolí Doubice v posledních dvou týdnech shořelo několik posedů myslivců, seník i rozhledna na Vlčí hoře. „Tady se od začátku říkalo, že by to mohl dělat on, protože to tu zná. Zároveň nás to ale překvapilo, protože jeho strýc je také strážcem parku. A velmi svědomitým. Často tady honil lidi na motorkách, když jezdili, kudy nemají,“ shodují se dva starousedlíci na verandě domu v blízkosti parku.

Jiřího zná dobře i další muž, jehož identitu MF DNES nezveřejňuje. „V minulosti měl problémy s drogami. Když jsem ho potkal naposledy, vyprávěl mi o Bohu a jak přešel na víru. Ani nepil. Dokonce jeden člověk mi říkal, že Boha měl zmiňovat i při výslechu. A říkat, že to zapálil, protože si to Bůh přál,“ řekl reportérům MF DNES.

Národní park kvůli drobným požárům v lesích, kde je spousta pokácených stromů a klestí, podal trestní oznámení.

„Podávali jsme to samozřejmě na neznámého pachatele, protože na našem území a v naší správě byl jeden shořelý posed a jeden seník. Zatím z informací, které se dozvídáme, neděláme žádné závěry, protože policie zatím nikoho neobvinila,“ komentoval pro MF DNES mluvčí NP České Švýcarsko Tomáš Salov.

Podle informací MF DNES skončil Jiří po výslechu v péči lékařů v psychiatrické léčebně. „Můj kluk nikdy problémy neměl. Tohle je poprvé. Normálně se zbláznil. A vy novináři mi vyližte p**l,“ zabouchl naštvaně vší silou okno rodinného domu jeho otec.

Vymyslel si to?

Policie nechce v současné době uvádět k případu žádné podrobnosti. Podle zdroje MF DNES se snaží ověřit, zda si muž zapálení NP České Švýcarsko vymyslel, či nikoliv, kde se v té době pohyboval. Zároveň bude zkoumat jeho duševní stav. Není tak v tuto chvíli jisté, zda opravdu oheň založil.

„Vzhledem k tomu, že přípravné trestní řízení je neveřejné, policie se k jeho průběhu nevyjadřuje. To platí i ve věci prověřování obecného ohrožení při vzniku lesního požáru v Hřensku,“ uvedla policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

Na začátku roku policisté uvedli, že mají vytipovaný okruh lidí, kteří se pohybovali v oblasti Malinového dolu, kde požár vznikl. „Můžu říct, že se zabýváme okruhem osob, které se v té lokalitě v tu dobu nacházely, a dá se z našeho pohledu říci, že mohou být za jistých okolností podezřelé z toho, že se mohly založení požáru nějakým způsobem účastnit,“ uvedl tehdy náměstek krajského policejního šéfa Zbyněk Dvořák.

Policie, která kvůli loňskému požáru zřídila speciální vyšetřovací tým, původně událost řešila jako obecné ohrožení z nedbalosti, později kauzu překvalifikovala na obecné ohrožení.