Kritizovali nás, ať jsme dělali cokoliv, hájí se šéf Českého Švýcarska

Můžete prosím reagovat na kritiku místostarosty Krásné Lípy, senátora Zbyňka Linharta, podle nějž jste po řádění kůrovce lhostejně nechávali v Českém Švýcarsku suché dřevo?

V okolí Hřenska jsme káceli, vznikly tady dokonce i velkoplošné paseky velké třeba 40 hektarů. Podél silnice Hřensko - Mezní Louka jsme vykáceli po obou stranách pás suchých stromů, které byly i odvezeny. Z různých stran jsme ale byli kritizováni, že plundrujeme národní park, že tak získáváme peníze a že ničíme turistický ruch. Na konci roku jsme měli akci v Obere Schleuse na řece Křinici, tam jsme taky káceli suché stromy a dokonce se odvážely vrtulníkem.

Opět jsme byli kritizováni, že jak je možné, že se tam lítá vrtulníkem a zase že plundrujeme přírodu. Když kácíte, tak jste kritizováni, když nekácíte, tak jste kritizováni. České Švýcarsko je tak těžce přístupné, že technicky je nemožné dříví odtamtud dostat, i kdybychom chtěli.

Takže tím chcete říct, že jste v danou chvíli udělali maximum možného?

Jsme vázáni legislativou, zákonem o ochraně přírody. Ale i evropskou legislativou, tohle území patří i do soustavy Natura 2000 (soustava chráněných území, kterou společně vytvářejí členské státy EU. Chrání se nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy živočichů, rostliny a nejvzácnější přírodní stanoviště, pozn. red.). Musíme dodržovat legislativní rámec a filozofii organizace. Ať jsme udělali cokoliv, vždy nás někdo kritizoval.

Hasiči stále bojují s ohněm, existuje přesto již nyní plán obnovy parku?

Musíme počkat, až bude požár uhašen a vše bude stabilní a hasiči prohlásí oblast za uhašenou. Náš první krok bude, že vyrazíme do terénu a začneme v zasažených oblastech monitorovat, jak jsou na tom stezky a turistické trasy. Jestli je potřeba větší, nebo menší zásah.

Mohou tam stát stromy, které budou mít narušenou statiku, to samé se týká i skalních objektů. Hned začneme pracovat na zpřístupnění turistických cest. Někde to bude rychlé, někde to může trvat déle. Nyní opravdu nevím, jak to v terénu vypadá.

Rozhodli jste se oblast uzavřít jenom částečně, proč nedojde k celoplošné uzávěře?

Nezasažené části jsou v dostatečné vzdálenosti od požáru, proto jsou přístupné. Aby tam lidé mohli i nadále. Původně jsme uvažovali o celkové uzávěře národního parku, protože požár byl velmi dynamický, rychle se posouval.

Teď se zdá, že se hranice neposouvá tak výrazně, proto jsme od tohoto plánu ustoupili. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál a pak musíme pružně reagovat. Buď uzavřeme další oblast, a nebo opačně, některé dočasně uzavřené oblasti uvolníme.

Je už nyní možné, aspoň částečně, vyčíslit škody, které oheň napáchal?

Nejde to. Na přírodním prostředí to vyčíslovat nebudeme, protože jsou to lesy zvláštního určení, nejde o hospodářské lesy. Ale ostatní škody nejsem schopný vyčíslit. Náklady na zásah eviduje ministerstvo vnitra a taky rezort životního prostředí, protože i oni se podílí na hrazení nákladů.