Vstupné do státních památek: jakých má v letošní sezoně doznat změn

Národní památkový ústav NPÚ nebude se začátkem hlavní turistické sezony zdražovat vstupenky. Chce naopak dokonce snížit cenu vstupného pro děti od šesti do 17 let. V úterý o tom informovala ředitelka NPÚ Naďa Goryczková. Naposledy zdražil ústav vstupenky se začátkem loňské sezony. Tehdy šlo o nárůst v rozmezí do 30 korun. Hlavní turistická sezona začne 1. dubna.