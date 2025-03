Památkáři ukážou hráčům na Troskách středověk, který zatím znají jen z počítače

13:38

To, co znají z obrazovek, si budou moci prohlédnout i naživo a projít se krajinou, kterou hráči zatím zažili jen na počítačích. Národní památkový ústav (NPÚ) se na hradě Trosky připravuje na návštěvy hráčů populární hry Kingdom Come: Deliverance II. Zmíněný hrad ale nebude jediným místem, kde letos najdou návštěvníci českých hradů a zámků něco nového.