Ministerstvo zdravotnictví představilo novou Národní očkovací strategii. Cílem dokumentu je posílit prevenci infekčních onemocnění a zvýšit proočkovanost. Podle ministra Vlastimila Válka jde o reakci na výzvy, jakou byla pandemie covidu, ale také na stárnutí populace. Například chřipka každoročně vyřadí z práce přes 100 tisíc lidí, prevence tak může předejít socioekonomickým ztrátám téměř dvou miliard korun.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Pandemie covidu poučila celé lidstvo o tom, že na některé výzvy nejsme připraveni,“ řekl Válek v úterý. „Krizová připravenost na nové hrozby je něco, co nemůžeme pomíjet,“ dodal.

Ministr zároveň upozornil, že dostupnost očkování není v regionech rovnoměrná a kolem vakcín koluje mnoho dezinformací. „Je škoda, že jeden z největších objevů medicíny, který zabrání spoustě utrpení způsobenému infekčními nemocemi, je obětí takové smrště dezinformací od lidí, kteří na první pohled vypadají inteligentně,“ uvedl.

Do budoucna bude podle něj nutné debatovat také o očkování proti meningokoku, pásovému oparu či klíšťové encefalitidě.

Covid je zpět, objevují se další příznaky. Do Česka dorazí 700 tisíc dávek nové vakcíny

Podle hlavní hygieničky a ředitelky Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Barbory Mackové se do Česka se změnou klimatu dostávají patogeny, které tu dříve nebyly. Populace tak čelí novým hrozbám. „V minulém roce jsme čelili velké výzvě ve výskytu černého kašle, letos čelíme velkému výskytu žloutenky A,“ řekla.

Macková rovněž upozornila, že nejen v Česku, ale i v okolních zemích se opět objevují spalničky. „Pokles dětské proočkovanosti pod hranici 90 procent představuje riziko pro kolektivní imunitu a je třeba podnikat aktivní kroky ke zvýšení proočkovanosti. Nízká proočkovanost proti chřipce u seniorů a chronicky nemocných navíc zvyšuje riziko těžkých průběhů a vysokého zatížení zdravotního systému,“ dodala.

Až dvoumiliardové ztráty

Nízká proočkovanost podle Válka nevede jen k většímu počtu nemocných, ale také k výrazným ekonomickým ztrátám. Léčba pacientů přináší vysoké náklady, které českou ekonomiku stojí desítky miliard korun.

Podle údajů ČSSZ bylo jen loni vystaveno přes 105 tisíc pracovních neschopností kvůli chřipce. Nemoc průměrně vyřadí lidi z práce na 13 dní. Podle odborníků lze prevencí předejít více než 541 tisíc dnů pracovní neschopnosti, což představuje téměř dvě miliardy korun v ušlém produktu.

„Proočkovanost vysoce rizikových skupin, včetně seniorů, proti chřipce činí téměř 48 procent, což znamená, že každý druhý není chráněn,“ uvedl ředitel odboru ochrany veřejného zdraví MZd Matyáš Fošum.

Máme tu epidemii žloutenky, z covidu jste se nepoučili, vyčetl Vojtěch Válkovi

„Stát vytváří podmínky pro to, aby očkování bylo dostupné a aby fungovalo tak, jak má,“ doplnila Macková. „Důležitým aspektem všech těchto aktivit je komunikace s veřejností, s médii a s odborníky.“ Podle ní bude Česko odolným státem teprve tehdy, až bude mít zdravou populaci.

Na přípravě strategie se podílela také Česká vakcinologická společnost. „Měli jsme možnost vycházet z analýzy stávající situace v oblasti očkování a stanovili jsme určité hrozby,“ řekla její místopředsedkyně Hana Cabrnochová. Podle ní představují riziko nejen dezinformace, zejména na sociálních sítích, ale také výpadky očkovacích látek či nejednotná komunikace směrem k laické i odborné veřejnosti.

„Pro nás očkující lékaře je tento materiál důležitý, protože vytváří určitou jistotu pro naši práci a možnost pokračovat v tom, na co jsme zvyklí – vysvětlovat přínosy očkování a mít jistotu, že naše práce má podporu,“ dodala Cabrnochová.

Hlavní hygienička: Na další pandemii nejsme připraveni. Hrozí chaos

„Pacienti dobře vědí, jak nemoc ovlivňuje jejich každodenní život. Očkování jim i jejich rodinám dává možnost mnoha těmto obtížím předejít,“ řekl předseda Národní asociace pacientských organizací Robert Hejzák. Strategie podle něj zajistí dostupné očkování pro všechny, bez ohledu na věk, diagnózu či místo bydliště.

Strategie zatím prošla vnitřním připomínkovým řízením. Vnější připomínky budou trvat patnáct dní, poté bude dokument předložen ke schválení vládě.

Covid nabírá na síle

Českem se začíná rychle šířit první z trojice virů, které pravidelně stojí za podzimními a zimními epidemiemi – koronaviry, chřipkové viry a RS viry. Zatímco chřipka a RS viry se prosadí později, covid už nabírá na síle. Nemocných je nyní 5 697, což je nejvíc od začátku roku. Jen za pondělí přibylo 1 671 potvrzených případů. Podobná situace nastala touto dobou i v předchozích dvou letech.

Odborníci doporučují očkování zejména ohroženým skupinám, například kardiakům, diabetikům, lidem s chronickým onemocněním nebo onkologickým pacientům. Rizikoví jsou i lidé s obezitou a osoby starší 65 let.

Prymula: Zavřít školy byla chyba. A na další pandemii nejsme připraveni

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob již dříve řekl iDNES.cz, že očkovací látky si zatím objednaly nižší stovky poskytovatelů zdravotních služeb. Nižší zájem v úvodu sezony podle něj není nijak výjimečný. „Stejně jako v předchozích letech se očekává, že v následujících týdnech bude poptávka po objednávkách postupně narůstat,“ uvedl.

Podle odborníků je kromě očkování důležité dbát i na další ochranu. SZÚ doporučuje v době zvýšeného výskytu respiračních infekcí časté a důkladné mytí rukou a také nošení roušky či respirátoru, zejména v místech s vyšší koncentrací lidí, jako je hromadná doprava, úřady či obchody.

