Češi zachraňují ukrajinské památky. Na pomoc vysílají jedinečnou Archu

Česká pomoc bojující Ukrajině má různou podobu. Národní muzeum vysílá mobilní digitalizační pracoviště na ochranu kulturního dědictví na Ukrajině. Stanice Archa III v podobě dodávky se speciální technologií umožní přímo v terénu vytvářet detailní 3D záznamy ohrožených památek a sbírkových předmětů.
Mobilní digitalizační stanice, pojmenovaná Archa III, je vybudována na podvozku dodávky Volkswagen Crafter a vybavena špičkovými 3D skenery a fotogrammetrickými systémy. Zjednodušeně se to dá popsat tak, že uvnitř je robot, který otáčí točnou a za pár okamžiků vytvoří tisíce fotek, z nichž pak počítačový program poskládá digitální dvojče předmětu nebo dokumentu.
Technologii vyvinuli odborníci Národního muzea speciálně pro potřeby digitalizace sbírkových předmětů v krizových podmínkách. Projekt vznikl díky podpoře Nadace Karel Komárek Family Foundation.
Mobilní pracoviště umožňuje přímo v institucích i v terénu digitalizovat předměty různých velikostí, od drobných artefaktů až po rozměrné objekty. Vznikají tak přesné digitální kopie, které slouží pro dokumentaci, výzkum i případnou obnovu poškozených památek.
Získaná data jsou ukládána do zabezpečeného cloudového prostředí a zpřístupňována prostřednictvím specializovaných rozhraní. Odborníkům tak umožňují detailní studium objektů, jejich porovnávání i další využití ve vědecké a muzejní praxi.
„Národní muzeum pomáhá na Ukrajině konkrétními činy. Od prvních dnů války se snažíme podporovat ukrajinské kolegy, kteří s mimořádnou odvahou a nasazením chrání své kulturní dědictví i v podmínkách každodenního ohrožení. Projekt Archa III je dalším krokem této podpory a přináší moderní technologie přímo tam, kde jsou nejvíce potřeba,“ uvedl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.
|
Tato Archa je už třetí, která má na Ukrajině pomoct. „Je nepřípustné, aby Ukrajina přicházela vlivem ruské agrese o to nejcennější, co z hlediska své národní identity má. V projektu Archa jsme proto reagovali na naléhavou potřebu chránit ukrajinské kulturní dědictví a zároveň se spojili s institucemi, které mají znalosti a zkušenosti, potřebné k naplnění společného cíle: pečovat o historickou paměť ukrajinského národa,“ řekl ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation Luboš Veselý.
Národní muzeum se dlouhodobě podílí na ochraně kulturního dědictví v krizových oblastech. V minulosti se zapojilo například do záchrany památek v Sýrii, Afghánistánu či Súdánu a podílelo se také na obnově sbírek poškozených zemětřesením v Chorvatsku nebo požárem v Banské Štiavnici na Slovensku. Od začátku války na Ukrajině poskytuje konkrétní pomoc tamním muzeím a kulturním institucím, od materiální podporu přes veřejné sbírky až po odbornou spolupráci.