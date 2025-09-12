Sto pokladů čínských císařů je poprvé v Evropě. Hostí je Národní muzeum

Autor:
  18:25
Občas se říká, že na čínských e-shopech se najde všechno. Poklady pravé Číny ale najdete úplně jinde, v pražském Národním muzeu. „Poprvé v Evropě je vystaven jeden z největších pokladů čínského umění – nádherná řezba Hlávky zelí s kobylkou a sarančetem z jadeitu,“ popisuje ředitel muzea Michal Lukeš.
Fotogalerie4

V Historické budově Národního muzea jsou poprvé v Evropě vystaveny největších poklady čínského umění. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Mistrovské dílo o průměru asi 20 centimetrů umělec vyřezal z jednoho kusu jadeitu přirozených barev, smaragdově zelené a šedavě bílé. Ve staré Číně tato barevnost symbolizovala jemnost a čistotu charakteru. Do tmavě zelených listů ukryl kobylku s dlouhými tykadly a saranče.

Tento ikonický předmět, přirovnávaný svou popularitou k Moně Lise, je vrcholným zážitkem výstavy 100 pokladů, 100 příběhů, v níž se společně s ním představují desítky dalších vzácných artefaktů z císařských sbírek – od nefritových a jadeitových plastik přes porcelánové a skleněné mistrovské kusy až po svitky, kaligrafie či impozantní sochy lvů. Tento mimořádný výstavní projekt připravilo Národní muzeum společně s tchajwanským Národním palácovým muzeem.

V Historické budově Národního muzea jsou poprvé v Evropě vystaveny největších poklady čínského umění.
V Historické budově Národního muzea jsou poprvé v Evropě vystaveny největších poklady čínského umění.
V Historické budově Národního muzea jsou poprvé v Evropě vystaveny největších poklady čínského umění.
V Historické budově Národního muzea jsou poprvé v Evropě vystaveny největších poklady čínského umění.
4 fotografie

Výstava také nabídne mimořádné technologické možnosti současného Tchaj-wanu. Návštěvníci se mohou doslova ponořit do čínských krajinomaleb díky interaktivní instalaci, která umožňuje prozkoumat detaily děl jezuitského malíře Ignáce Sichelbartha – misionáře z Čech. Jiný projekt umožní proletět se jedním z obrazů, na dalším místě stačí vzít do ruky kostku a jejím otáčením rozpohybovat porcelánovou misku a tak si ji prohlédnout ze všech stan.

Vystavené předměty jsou zapůjčené z Národního palácového muzea v Tchaj-pej. Tyto muzejní sbírky pocházejí především ze sbírek čínských císařů. Představují předměty umění a uměleckého řemesla z celého období čínské historie.

Výstava 100 pokladů, 100 příběhů je v Národním muzeu otevřena až do konce roku, každý den od 10 do 17 hodin.

Vstoupit do diskuse

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

12. září 2025  14:17,  aktualizováno  18:31

Sto pokladů čínských císařů je poprvé v Evropě. Hostí je Národní muzeum

Občas se říká, že na čínských e-shopech se najde všechno. Poklady pravé Číny ale najdete úplně jinde, v pražském Národním muzeu. „Poprvé v Evropě je vystaven jeden z největších pokladů čínského umění...

12. září 2025  18:25

NATO reaguje na incident s drony v Polsku. Posílá na východ hlavně více letadel

Generální tajemník NATO Mark Rutte oznámil v reakci na středeční narušení polského vzdušného prostoru vznik operace Eastern Sentry (Východní stráž), která posílí ochranu východního křídla aliance....

12. září 2025  18:16

V Hustopečích přeruší odstraňování benzenu, kvůli analýze dosavadní sanace

Sanační práce v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku po únorové nehodě vlaku s benzenem se od pondělí na dva týdny přeruší. Umožní to analýzu výsledků dosavadní sanace. Je totiž možné, že toxického...

12. září 2025  18:11

Řidič ignoroval červenou, u semaforu objel stojící vůz a vyrazil do zúžení

Raději šlápnu na plyn, než abych tady stál. Tak nejspíš uvažuje nejeden bezohledný řidič, kterému nic neříká červeně rozsvícený semafor. Ve Slavkově u Brna takto někteří ignorují světla u...

12. září 2025  17:34

Koupíte i nefunkční růžový tank, vyčetl Pražák z ANO. Výborný: Znevažujete vojáky

Vláda je zaslepená procenty a aby je splnila, koupila by i nefunkční růžový tank. Tak se opřel do kabinetu premiéra Petra Fialy poslanec hnutí ANO David Pražák ve vysílání CNN Prima NEWS. Podle...

12. září 2025  17:17

Výkon ojedinělý nejen v Česku, lékaři naráz provedli hned čtyři zákroky na srdci

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (FN HK) v provedli lékaři první interní kardioangiologické kliniky katetrizační zákrok na srdci pacienta s řadou závažných onemocnění. Při jediné operaci úspěšně...

12. září 2025  16:58

Česko se v OSN zdrží při hlasování o dvoustátním řešení Izraele a Palestiny

Česko se v pátek zdrží při hlasování ve Valném shromáždění OSN o rezoluci k dvoustátnímu řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Deklarace přináší i některé racionální návrhy, uvedlo ministerstvo...

12. září 2025  16:31,  aktualizováno  16:38

Kamery v Krkonoších už jsou v ostrém provozu. Pokut za vjezd autem přibude

Monitorovací systém v Krkonošském národním parku přechází do ostrého provozu. Řidiče a nepovolené vjezdy automobilů zatím hlídá devět kamer, má jich být až třicet. Množství pokut pravděpodobně...

12. září 2025  16:36

V Česku se objevila leishmanióza. Nemoc koní ohrožuje i lidi, hledá se přenašeč

U koní v Česku se objevil jeden z druhů nemoci leishmanióza, který je přenosný i na lidi. Vědci mezi lety 2019 až 2023 popsali čtyři nezávislé případy, a to v Olomouckém, Pardubickém a Ústeckem...

12. září 2025  16:18

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zloděj vykrádal výdejní boxy, uklidňoval se při tom skládáním Rubikovy kostky

Výdejní boxy v Praze 10 se staly terčem zloděje. Zvolil si k tomu velmi jednoduchou strategii. Zámek u schránek vypáčil pomocí kovové tyče a poté z nich vybral veškeré cennosti. Muže dopadli...

12. září 2025  16:16

Lidovecký zastupitel svolává tryznu za zabitého Kirka v Týně. Mši povede kardinál Duka

Zastupitel hlavního města Prahy Jan Wolf (KDU-ČSL) na Facebooku oznámil, že se následující úterý bude konat Mše svatá za Charlie Kirka. Americký konzervativní aktivista a influencer ve středu zemřel...

12. září 2025  11:45,  aktualizováno  16:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.