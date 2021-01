Sluneční králové se v Praze zdrží, do Egypta se vrátí o čtyři měsíce později

Je to jedna z největších a nejvýznamnějších mezinárodních výstav, kterou kdy Národní muzeum v Praze uspořádalo. Představuje památky z nejstaršího období egyptských dějin, některé jsou staré až pět tisíc let. Ještě nikdy Egypťané do zahraničí nezapůjčili tak vzácný soubor svého kulturního dědictví, ať už jde o hodnotu artefaktů nebo jejich množství.

„Výstava je stvrzením silných vztahů mezi našimi archeology a muzei. Je výjimečná tím, že jde o první výpůjčky z Egypta do České republiky, mnohé z nich jsou za hranicemi poprvé a některé také naposledy, protože po skončení výstavy zaujmou své místo v novém Velkém egyptském muzeu,“ řekl egyptský ministr pro památky a turismus Chaled el Anany při vernisáži výstavy.

Výstava zavádí návštěvníky do Abúsíru, na nekropoli takzvaných Slunečních králů, kde už šedesát let pracují čeští egyptologové. Představuje tyto panovníky, kteří vládli v době stavitelů pyramid, i archeologickou lokalitu Abúsír. Čeští egyptologové navíc poprvé představují výsledky své práce ve své zemi.

Podle původních česko-egyptských dohod dostali návštěvníci na její zhlédnutí období od konce srpna do začátku února, tedy přesně 159 dní. Kvůli covidové epidemii to však nakonec bylo jen 65 dní.

Králové zůstanou o čtyři měsíce déle

To byl důvod, proč se už v listopadu začalo s Egypťany vyjednávat o prodloužení, a ve čtvrtek Národní muzeum potvrzuje, že výstava bude delší o čtyři měsíce. „Egypťané byli velice vstřícní a nakonec všechny egyptské památkové orgány souhlasily s tím, že výstavu prodloužíme, a to celkem velkoryse až do 6. června. Do konce června pak musí být vystavené předměty z doby egyptské Staré říše zpět v Káhiře,“ říká ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

„Jsem za prodloužení výstavy rád, protože je unikátní a od začátku je o ni velký zájem. Od 31. srpna ji navštívilo asi 35 tisíc návštěvníků, přitom je Národní muzeum od 14. října opět zavřené. Pouze v prosinci jsme dostali desetidenní výjimku, kdy jsme mohli pouštět limitovaný počet návštěvníků. Lidé stáli na výstavu frontu až ven z muzea. Přidávali jsme i termíny večerní, a jakmile jsme zveřejnili na internetu další volná místa, během desítek minut byla vyprodaná,“ popisuje ředitel muzea.

Sluneční králové Výstava objevů českých egyptologů nazvaná Sluneční králové začala 31. srpna a měla trvat do 7. února. Už 14. října však byla kvůli covidové epidemii zavřena. Proto bylo s egyptskou vládou a památkovými úřady vyjednáno její prodloužení do 6. června. Sluneční králové se těmto abúsírským panovníkům říká proto, že ze všech božstev uctívali především slunečního boha Rea. Stavěli mu takzvané sluneční chrámy. České objevy doplní předměty z německých muzeí, které v Abúsíru objevily německé expedice desítky let před tím, než archeologickou lokalitu začali zkoumat čeští vědci. Celkem bude vystaveno kolem 200 artefaktů. Výstava je multimediální.

Zároveň upozorňuje, že stávajících 35 tisíc návštěvníků výstavy je úctyhodné číslo, protože kvůli omezenému cestování jsou to pouze lidé z České republiky.

Historická budova Národního muzea má přitom za běžných okolností poměr domácích a zahraničních návštěvníků 50 na 50. „Nezbývá, než si přát brzké otevření, aby jich do června mohlo přijít co nejvíc,“ říká Lukeš.

I v zavřeném muzeu jsou vzácné starověké památky středem pozornosti. Kromě kurátorů muzea na ně denně dohlíží egyptský kurátor, což je jedna z podmínek egyptských památkových úřadů. Díky tomu, že historická budova Národního muzea je po komplexní rekonstrukci, artefakty jsou pod kontrolou nejmodernějších technologií.

Počítačový systém hlídá jejich klimatický prostor, kamery zase bezpečí. Jednou za týden dostane egyptský kurátor do ruky svodky z počítačů, aby je poslal památkovým orgánům do Egypta. „Některé z vystavených památek jsou náchylné k poškození, takže se nedivím, že na ně tolik dbají,“ konstatuje ředitel muzea.

Výstava je prodloužena za stejných podmínek jako dosud. Bylo potřeba prodloužit také pojištění a bankovní garanci, která souvisí s tím, že o vstupné z výstavy se Národní muzeum dělí s Egypťany, kteří však předměty zapůjčili zdarma. Třetím zásadním dokumentem, který bylo nutné zaktualizovat, garantuje český velvyslanec v Káhiře nezabavitelnost zapůjčených předmětů jménem České republiky.

Výstava se prodraží

To vše ale znamená, že výstava bude dražší. „Nejvyšší náklad se týká prodloužení pojistky, protože výstava má pojistnou hodnotu zhruba miliardu korun, a druhý nejvyšší náklad vyplývá právě z podmínky egyptské strany, kdy během trvání výstavy je v muzeu stále přítomen jeden egyptský kurátor. Ten ručí za bezpečnost vystavených předmětů, a to i nyní, když je zavřeno. Střídají se po dvou třech týdnech a náklady na jejich cestu a pobyt platíme my. Kvůli těmto vícenákladům bude výstava řádově o statisíce korun dražší. Na druhé straně, pokud je otevřená, vydělává na vstupném,“ vysvětluje Michal Lukeš.

Pro výstavu Sluneční králové, kdy čeští egyptologové poprvé po šedesáti letech archeologické práce v Egyptě vystavují své objevy v České republice, jako by se stalo magickým číslo tři. Poprvé o ni totiž usilovali před více než třiceti lety, na sklonku komunistického režimu. Přišla však Sametová revoluce, nebylo možné hned zajistit státní garance a z plánu sešlo. Když bylo vše dohodnuto napodruhé, výstavu zmařila další revoluce, tehdejší arabské jaro. Až napotřetí se vše povedlo, nikoli však bez překážek.

Když loni v březnu zástupci muzea odletěli do Egypta podepisovat smlouvy, hned po jejich návratu zavřela covidová epidemie hranice. Výstava, která byla připravena na červen, se musela odložit. Nová smlouva ji načasovala na srpen, kdy klidnější epidemiologická situace dovolila uskutečnit vernisáž a konečně i otevření výstavy. Ovšem jen do 14. října, kdy se muzea opět zavřela. Třetí smlouva, tentokrát o čtyřměsíčním prodloužení, je nyní připravena.

„Teď bude záležet na tom, kdy budeme moci otevřít, kolik lidí budeme moci pouštět a kdy se otevřou hranice, aby mohli přijet i zahraniční návštěvníci, protože tato výstava za vidění stojí,“ říká Michal Lukeš.

„Je to zvláštní doba a myslím si, že tato výstava se zapíše do dějin muzejnictví kvůli tomu, že je to jediná takto významná a rozsáhlá výstava, kterou se během covidového roku podařilo uspořádat, i kvůli tomu co se s ní během následujících měsíců dělo. S takovými covidovými překážkami, přes které všichni skáčeme, se ještě žádná výstava nekonala. Přitom se všechno povedlo.“

