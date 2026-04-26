Zapomenutá koruna i vzácný sarkofág. Národní muzeum ovládli Přemyslovci

V polovině 80. let minulého století se ve slezském městě Středa (Środa Śląska) horečně stavělo a zem vydávala poklady. Jeden vyrýpl i bagr, který na místě středověkého židovského ghetta hloubil základy pro trafostanici. Mezi mincemi a různými zlatými předměty byla i neznámá koruna, podle velikosti a provedení určená pro královnu. Sestává ze 13 zlatých dílů, na kterých se střídají heraldické figury orlů či orlic na vrcholech mezi šišticemi. Zdobí ji drahokamy, perly a smaltované trojlístky.
Do dnešního Polska se mohla dostat jako zástava za půjčku od některého z místních Židů. Byla ukryta a ve válečném zmatku, například za husitských válek, zapomenuta. Určit, které české královně nebo princezně koruna ze Slezské Středy, která kdysi patřila k Českému království, náležela, je problematické. Kandidátek je hned několik – Guta Habsburská, nebo Eliška Rejčka – manželky Václava II., jeho dcera Eliška Přemyslovna a patři mohla i Blance z Valois, první manželce Karla IV.