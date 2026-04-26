Zapomenutá koruna i vzácný sarkofág. Národní muzeum ovládli Přemyslovci

Robert Oppelt
  15:31
V Historické budově Národního muzea začala výstava Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba. Podle ředitele Národního muzea Michala Lukeše vypráví nová výstava dějiny Přemyslovců jinak, než jak je tradičně známe z učebnic. „Nejde o přehled panovníků a dat, ale o živý příběh rodinného klanu, v němž se střetávají mocenské ambice, válečné konflikty, reprezentace i proměna duchovního světa,“ popisuje. Výstava je otevřena do poloviny října. Podívejte se na výběr nejzajímavějších exponátů.
Část 1/11

Národní muzeum. Výstava Přemyslovci. Výstava soustřeďuje více než 900 exponátů ze sedmdesáti institucí z Česka i zahraničí a ukazuje vliv této dynastie na české země i Evropu. (23. dubna 2026)

V polovině 80. let minulého století se ve slezském městě Středa (Środa Śląska) horečně stavělo a zem vydávala poklady. Jeden vyrýpl i bagr, který na místě středověkého židovského ghetta hloubil základy pro trafostanici. Mezi mincemi a různými zlatými předměty byla i neznámá koruna, podle velikosti a provedení určená pro královnu. Sestává ze 13 zlatých dílů, na kterých se střídají heraldické figury orlů či orlic na vrcholech mezi šišticemi. Zdobí ji drahokamy, perly a smaltované trojlístky.

Do dnešního Polska se mohla dostat jako zástava za půjčku od některého z místních Židů. Byla ukryta a ve válečném zmatku, například za husitských válek, zapomenuta. Určit, které české královně nebo princezně koruna ze Slezské Středy, která kdysi patřila k Českému království, náležela, je problematické. Kandidátek je hned několik – Guta Habsburská, nebo Eliška Rejčka – manželky Václava II., jeho dcera Eliška Přemyslovna a patři mohla i Blance z Valois, první manželce Karla IV.



26. dubna 2026,  aktualizováno  13:24

