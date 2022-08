Vylepšený ombudsman. Česko oprašuje myšlenku národní lidskoprávní instituce

Česká republika v současnosti patří mezi poslední čtyři členské státy EU bez akreditované národní lidskoprávní instituce.

Není to tak dávno, kdy se v médiích objevila zpráva o tom, že Česko se dostalo do Rady OSN pro lidská práva. Právě v ní nahradilo Rusko, jemuž bylo členství pozastaveno po invazi na Ukrajinu. Rada OSN pro lidská práva sdružuje 47 států a jejím cílem je prosazování a ochrana lidských práv po celém světě.

V Česku přitom dlouhodobě chybí národní lidskoprávní instituce. Téměř před 30 lety se totiž republika zavázala k plnění takzvaných pařížských principů, které o ustanovení čistě lidskoprávní instituci mluví.

Naposledy v říjnu 2019 přijala Rada vlády ČR pro lidská práva usnesení, v němž vyzvala vládu k provedení konkrétních legislativních kroků v této věci do konce roku 2020. Vznikla tak analýza, která řešila možnosti zřízení NHRI v České republice, tu vláda dostala na stůl v říjnu 2020, nikdy však nebyla projednána. Přišel covid a stát měl jiné starosti.

To by se však nyní mělo změnit. Podle současné vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové by totiž vláda v následujících týdnech či měsících měla na stůl dostat aktualizovanou analýzu. Tím by se tak v Česku mohla znovu otevřít možnost pro vznik této instituce.

Organizace volají po vzniku

Po vzniku takové instituce v Česku již dlouhodobě volají zejména nevládní organizace a odborníci. Naposledy v červnu Demas – Asociace pro podporu demokracie a lidských práv – zaslal výzvu premiérovi Petru Fialovi, v níž mimo jiné připomněl, že je Česko v již zmíněné Radě OSN.

Co je NHRI? Národní lidskoprávní instituce (National Human Rights Institutions) jsou státem vytvořené odborné instituce s širokým mandátem k ochraně a prosazování lidských práv na národní úrovni. Úřady jsou nezávislé na vládě. Podle Jana Lhotského z Ústavu mezinárodních vztahů NHRI vytváří důležitý most mezi státem a občanskou společností. Národní lidskoprávní instituce vychází z Valného shromáždění OSN z roku 1993, které přijalo takzvané pařížské principy, jež charakterizují jejich mandát a fungování. Naposledy chybějící instituci vytkla Česku ve své zprávě i Evropská komise.

„Jako taková by měla být vzorem pro ostatní státy nejen svým jednáním, ale rovněž institucionálním uspořádáním vnitrostátní ochrany lidských práv,“ uvedla organizace ve výzvě.

„Národní lidskoprávní instituce by měla být zřízena co nejdříve především z důvodu své vnitrostátní užitečnosti. Ve srovnání se soudy či jinými státními orgány působí na dodržování lidských práv spíše preventivně a vůči ostatním institucím je tak komplementární,“ píše se v dokumentu, pod kterým je podepsán Marek Svoboda jako předseda Správní rady Demas.

K výzvě se připojila také Amnesty International ČR. Podle její ředitelky Lindy Sokačové je chyba, že Česko takovou instituci nemá. „Národní instituce pro lidská práva jsou důležitou součástí systému ochrany lidských práv na úrovni jednotlivých zemí. Je chyba, že Česká republika v současnosti patří mezi poslední čtyři členské státy Evropské unie bez akreditované národní lidskoprávní instituce,“ uvedla.

Že Česko nemá takovou instituci, považuje za chybu také Laurenčíková. „Absence NHRI je problém. Většina zemí EU již NHRI má a je to pevná součást systému právního státu jako jakýsi nezávislý pozorovatel a poradce pro státní orgány, jak co nejlépe chránit práva lidí,“ popsala.

Z ombudsmana NHRI

Zmiňovaná analýza, která k NHRI v Česku vznikla, dospěla k závěru, že nejsnadnější cestou vzniku takového úřadu v Česku je rozšíření působnosti veřejného ochránce práv. Nyní totiž ombudsman nesplňuje všechny potřebné požadavky. Pokud se tak upraví mandát ochránce práv, bude moci úřad zažádat o akreditaci jako NHRI.

„Veřejný ochránce práv se svým mandátem i činností NHRI velmi blíží, neboť se věnuje mnoha, avšak ne všem, lidskoprávním otázkám, sleduje situaci, provádí výzkumy, formuluje doporučení a vedle toho rovněž šetří stížnosti a také nad rámec zákonného mandátu rovněž pořádá vzdělávací aktivity a šíří osvětu. Do toho, aby mohl získat úplnou akreditaci, mu však chybí právě ona možnost věnovat se všem lidskoprávním otázkám a také provádět výzkumy, vzdělávání a osvětu. Tyto úkoly by mu měl svěřit přímo zákon, z čehož by pak plynula i povinnost pro stát vytvořit pro to materiální, personální i další podmínky,“ popsala Laurenčíková.

Hlavní rozdíl mezi oběma institucemi je v tom, že ombudsman primárně dohlíží na činnost veřejné správy a řeší individuální případy porušení práva. Naopak NHRI se obecněji a systémověji věnuje dodržování a ochraně lidských práv ve všech aspektech. Individuální případy ani řešit nemusí.

„Úřad ombudsmana v současné době nemůže řešit případy týkající se například nezávislé justice či médií nebo otázky týkající se principů právního státu. V neposlední řadě současný úřad vychází z individuálních stížností, naproti tomu NHRI je více zaměřena na obecné monitorování lidskoprávní situace ve státě a na svá zjištění pak může reagovat,“ popsala Sokačová z Amnesty International, podle které se rozšíření kompetencí ombudsmana v tomto ohledu nabízí.

Úřad ombudsmana a Stanislav Křeček stojící v jeho čele by zřízení NHRI uvítal. „NHRI bychom asi měli ustavit, ať jako samostatnou instituci, anebo – obdobně jako dětského ombudsmana – jako součást našeho úřadu. Obávám se totiž, že za současné situace nebude v zákonodárných sborech nálada na zřizování nových institucí,“ uvedl nedávno v rozhovoru pro Českou justici.

Pokud by rozšíření pravomocí ombudsmana v Česku neuspělo, alternativním řešením pak podle odborníků bylo vytvoření nové instituce. Ta by však musela vzniknout úplně od základů. Podle Laurenčíkové by pak navíc mohlo docházet k duplicitám a možným konfliktům mezi novou institucí a ochráncem veřejných práv.

Kromě NHRI České republice chybí například i úřad dětského ombudsmana. Nejblíže se Česko k úřadu dětského ochránce práv dostalo v roce 2020, kdy přišla s návrhem zákona nyní již bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková. Návrh ale nakonec spadl pod stůl.

Funkcí dětského ombudsmana se nyní bude zabývat také Laurenčíková. Již dříve však uvedla, že letos se vzniku takového úřadu Česko nejspíš nedočká.