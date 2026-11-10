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Národní galerie vybírá nové vedení. Mezi kandidáty je i manažer potravinářské firmy

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  12:13
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Nového generálního ředitele či ředitelku Národní galerie Praha (NGP) vybere komise z pěti kandidátů. Jsou mezi nimi tři uchazeči z předchozího výběrového řízení – Marcel Fišer, Olga Kotková a Aleš Seifert – a dva noví zájemci: manažer potravinářské společnosti Kotányi Jan Růžanský a historička umění a bývalá ředitelka Českého centra v Římě Petra Březáčková. Náhradu za dosavadní ředitelku NGP Alicji Knastovou hledá ministerstvo od února.

Jde o druhé výběrové řízení po odvolání Knastové. První ministr zrušil začátkem července. K účasti v opakovaném výběru tehdy vyzval finalisty předchozího řízení – ředitele Alšovy jihočeské galerie Aleše Seiferta, ředitele Galerie výtvarného umění v Chebu Marcela Fišera a prozatímní šéfku NGP Olgu Kotkovou, která vede Sbírku starého umění.

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Lhůta pro podání přihlášek do aktuálního výběrového řízení skončila ve čtvrtek 5. listopadu. O místo se ucházelo šest zájemců, jeden z nich však podle ministra kultury Oty Klempíře nesplnil formální požadavky.

„Dvojici nových uchazečů tvoří Jan Růžanský, vrcholový manažer působící v potravinářské společnosti Kotányi, a Petra Březáčková, historička umění, bývalá ředitelka Českého centra v Římě a zkušená manažerka v oblasti kultury s mezinárodní praxí,“ uvedl Klempíř na síti X.

Nové výběrové řízení ministerstvo vyhlásilo 5. října. Má dvě kola. Předložená koncepce se podle resortu musí věnovat investicím, správě a rozvoji sbírek, výstavní činnosti, mezinárodnímu rozvoji, návštěvníkům a veřejným službám, ekonomice a řízení organizace i lidských zdrojů.

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Ministerstvo ustavilo mezinárodní výběrovou komisi. Její složení kritizovala Uměleckohistorická společnost, podle níž je příliš orientovaná na trh s uměním a komerční sféru. Ve složení komise jí také chybělo výraznější zastoupení tuzemské akademické sféry. Z komise navíc odstoupili dva čeští umělci a pedagogové.

Kritika vedla k požadavku na zrušení celého druhého výběrového řízení na nového šéfa NGP. Tento požadavek spolu s výzvou k rezignaci ministra Klempíře zazněl také při vyhlášení stávkové pohotovosti odborů Činohry Národního divadla.

Ministr požadavky odmítá. Již dříve opakovaně uvedl, že jméno nového šéfa NGP by mělo být známo ještě letos.

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