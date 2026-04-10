Praha chce koupit Národní dům na Vinohradech. Zřejmě dorovná cenu z aukce

Praha plánuje dorovnat cenu 399 milionů korun vzešlou z aukce a koupit od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Národní dům na Vinohradech. Radní města budou o odkupu hlasovat v pondělí, stejně jako o již dříve avizovaném převzetí zámku Veleslavín rovněž od státu za 210 milionů korun. Finální rozhodnutí budou na zastupitelstvu. Řekl to radní Prahy pro majetek Adam Zábranský.
Národní dům na Vinohradech (25. března 2025) | foto: ČTK / Kamaryt MichalČTK

Národní dům na náměstí Míru by měl podle radního po převzetí plnit stejně jako dosud kulturní funkci. O způsobu jeho správy bude město ještě rozhodovat. „Moje preference je, aby to získal Obecní dům,“ řekl Zábranský.

Obecní dům je městská firma provozující stejnojmennou secesní památku na náměstí Republiky. Podle radního má vedení společnosti o převzetí budovy na Vinohradech zájem a městská firma by ho využila k pořádání menších akcí, na které nyní nemá prostor. Zábranský dodal, že o převzetí Národního domu má zájem i Praha 2, s tím však nesouhlasí. „Mám pocit, že Národní dům má nějaký nadlokální význam,“ uvedl.

ÚZSVM se pokoušel dům prodat opakovaně v aukci. Uspěl v polovině letošního března na osmý pokus, když zájemce nabídl vyvolávací cenu 399 milionů korun. Vítězem aukce se podle ÚZSVM stala právnická osoba z Prahy, úřad ji blíže neidentifikoval. Majetkový úřad už před zahájením dražby nabídl Praze možnost nejvyšší podanou nabídku dorovnat.

Radní města budou v pondělí hlasovat také o odkupu zámku Veleslavín v Praze 6 rovněž od ÚZSVM. O převzetí zámku město usiluje delší dobu, dřív ale vedení magistrátu odkup odmítalo kvůli vysoké ceně. Ta ale po mnoha neúspěšných dražbách klesla z 580 milionů na 210 milionů korun, což už Zábranský považuje za přijatelné.

Po odkupu plánuje město svěřit areál zámku Praze 6, která jej již má od státu ve výpůjčce. Městská část je podle vyjádření svých zástupců připravená památku převzít a ve spolupráci se soukromými partnery zajistit její postupnou revitalizaci, která podle odhadů vyjde na 1,5 až dvě miliardy korun. Zámek si chce radnice ponechat pro sebe a další budovy poskytnout soukromým partnerům z oblasti školství či pohostinství.

Národní dům na Vinohradech byl postaven v letech 1893 a 1894 podle projektu architekta Antonína Turka. Novorenesanční budova má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží. Nacházejí se v ní tři velké reprezentativní sály a čtyři společenské salonky. V současnosti dům slouží především k pořádání plesů a dalších společenských akcí. Do poloviny roku 2032 má dům pronajatý společnost Národní dům-Kulturní dům železničářů.

Zámek Veleslavín s historickým parkem se rozkládá na třech hektarech a pochází přibližně z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. V první polovině 20. století sloužil jako neurologické sanatorium, které založili Leo Kosák a jeden z objevitelů Alzheimerovy choroby Oskar Fischer. Zdravotnictví sloužil zámek až do roku 2018, kdy skončila smlouva dosavadnímu nájemci.

Praha chce koupit Národní dům na Vinohradech. Zřejmě dorovná cenu z aukce

Národní dům na Vinohradech (25. března 2025)

Praha plánuje dorovnat cenu 399 milionů korun vzešlou z aukce a koupit od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Národní dům na Vinohradech. Radní města budou o odkupu hlasovat v...

10. dubna 2026  10:41

