VIDEO: Kam smí jen prezident. V Národním divadle má svou lóži, vchod i bar

V Národním divadle je pro českého prezidenta připravena lóže nad orchestřištěm. Vstupuje se do ní zvenku po vlastním schodišti se zlatým zábradlím nebo z divadelní chodby. Prezidentské prostory jsou pro širokou veřejnost nepřístupné, v poválečném období se veřejnosti otevřely zatím jenom dvakrát.

„Prostor začíná schodištěm, na které se dostanete ze speciálního kočárového portálu. To je krytý přístup do Národního divadla, kam přijede prezident a po speciálním schodišti, které je vyzdobeno svatováclavskou korunou, stoupá do prezidentských prostor,“ popsal přístup do prezidentských prostor ředitel Národního divadla Jan Burian.

Schodiště vede do chodby, ve které je umístěný bar. Ta dále vede do pánského a dámského salonku, které slouží k odpočinku a prezidentským setkáním s hosty. Prostředním, pánským, salonem se vchází do samotné prezidentské lóže.

Havel chodil často, Zeman ani jednou

„V lóži jako první čestný host seděl v roce 1881 princ Rudolf při příležitosti svého sňatku. To byla také událost, při které bylo Národní divadlo slavnostně otevřeno. Poté vyhořelo a po zbývající dobu monarchie lóži navštěvovali i další členové rodu Habsburků. Víme minimálně o jedné návštěvě,“ uvedla Josefina Panenková vedoucí divadelního archivu Národního divadla.

V prezidentské lóži se vystřídalo mnoho významných osobností včetně císařů a českých a československých prezidentů. Podle ředitele Národního divadla Buriana ji často využíval Tomáš Garrigue Masaryk, Eduard Beneš a Václav Havel.

„Je nesmírně zajímavé, že nejčastějšími hosty byli Tomáš Garrigue Masaryk, Eduard Beneš a Václav Havel. Byli to mezi našimi prezidenty ti nejvzdělanější a ti mezinárodně nejrenomovanější. Je to pozoruhodné, protože i úroveň vládnutí zřejmě odpovídá úrovni kulturnosti jednotlivých osobností,“ řekl Burian.

Prezident Miloš Zeman podle Panenkové během prezidentské funkce v hledišti nezasedl. Častým návštěvníkem nebyl podle ní ani Zemanův předchůdce Václav Klaus. Zatím do ní oficiálně nevstoupil ani současný prezident Petr Pavel, ten Národní divadlo sice coby prezident navštívil, ale zatím jen jako zvolený, jen několik dnů před svou prezidentskou inaugurací.

Není důležité vidět, ale být viděn

Přestože je ve většině evropských divadel tradicí, že se prezidentská lóže nachází na prvním balkoně v centrální části tak, aby panovník měl ten nejlepší výhled, v českém Národním divadle to tak není.

Důvodem je nedostatek prostoru ve středové části divadla a také reprezentativní funkce prezidentské lóže, kdy není primárně důležité, aby prezident a jeho doprovod viděl na jeviště, ale aby byl sám vidět.

Celkem jsou v Národním divadle dvě čestné lóže. Naproti té prezidentské se nachází méně zdobená někdejší primátorská lóže. „Umístění lóže čerpá z barokní tradice, kdy lidé do divadla chodili nejen se dívat a poslouchat divadlo, ale také předvádět sebe sama, takže ta nejčestnější místa byla přímo na jevišti a nad jevištěm,“ uvedl ředitel Burian.

I samotné umístění Národního divadla má svůj symbolický význam, stojí totiž přes řeku na dohled od Pražského hradu.

Dámský a pánský salon

Každý salon v Národním divadle je vyzdoben jinou tematikou. Pánskému salonu dominují alegorie panovnických rodů Lucemburků, Přemyslovců a Habsburků od malíře Václava Brožíka. Naopak dámský salon zdobí poetické motivy včetně alegorie Čtyř ročních období, které namaloval Vojtěch Hynais.

Hynaisova Zima Poslední z alegorie ročních období Zima byla kvůli autorovým sporům s divadlem umístěna jako vůbec poslední výzdoba salonků. Téměř až po dvaceti letech od otevření divadla.

Legenda praví, že slečna, která stála Hynaisovi jako předloha k obrazu Zima umístěném v dámském salonu, během malování umrzla. To však historička Panenková částečně popřela.

„Legendy jsou, abychom je šířili, abychom se jimi těšili nebo dojímali. Je to sporná legenda. protože Hynais byl natolik etablovaný malíř, že by zajisté byl schopen namalovat modelku v ateliéru a poté ji zasadit do plenéru. Ale tak nechme legendám také jejich život,“ vysvětlila vedoucí divadelního archivu Národního divadla. Samotná lóže během požáru shořela stejně jako celý interiér hlediště, prezidentský trakt zůstal ale zachován.

Obraz v prezidentském salonku s názvem Zima od Vojtěcha Hynaise (21. února 2023)

Speciální pravidla

Do prezidentské lóže může vstoupit pouze prezident se svými hosty. Nepsaným pravidlem divadla je, že v nepřítomnosti prezidenta do lóže nikdo vstupovat nesmí. To platí i pro zaměstnance divadla.

„Dlouhá léta jsme prostory spravovali po dohodě s protokolem prezidenta republiky. U posledního prezidenta se nám to trošku rozpadlo, teď se nám to snad navrátí zpátky,“ říká Burian a dodává, že do prostor prezidentské lóže, nikoli do lóže samotné, divadlo zve i své význačné hosty nebo zahraniční diplomaty.

Při návštěvě prezidenta dodržuje divadlo speciální protokol. „Pokud je prezident v divadle, vyvěšujeme standartu na lóži, což je obdoba standarty, která visí na Pražském hradě. Má se za to, že by měly zaznít fanfáry z Libuše a hrává se i státní hymna. Potom probíhá normálně představení,“ uzavřel ředitel Jan Burian.