Kromě závazku na zvýšení výdajů na obranu považuje generální tajemník NATO Mark Rutte za zásadní navýšit výrobu v obranném průmyslu, mimo jiné munice. Uvedl to na úvod druhého dne aliančního summitu...

Premiér Petr Fiala (ODS) v rámci své předvolební tour vyrazil v úterý do Plzně. Byť má lídr koalice SPOLU za sebou již několik zastávek po celé republice, na západě Čech byla atmosféra bouřlivější....

Dodrží USA pátý článek NATO? To záleží, řekl Trump a vnesl mezi spojence nejistotu

Americký prezident Donald Trump po cestě na summit NATO v Haagu vnesl určitou nejistotu do otázky, zda Spojené státy dodrží závazek ohledně vzájemné obrany. Napsala to agentura AP, podle níž by...