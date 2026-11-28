Kvůli svým problémům musí Martin téměř každý den dojíždět do nemocnice na nejrůznější vyšetření a kontroly. Pro jeho rodiče to znamená, že ho musí při každé cestě z bytu do auta několikrát přenášet v náručí. Rodičům Martina by proto pomohlo nové větší auto, do kterého by se dal ukotvit vozík. Rodina vybírá peníze na nové auto ve veřejné sbírce na platformě Donio.
„U vozíčku čekáme na schválení pojišťovnou, s ním by nám odpadla velká část toho přenášení,“ popsala Martinova maminka Leona.
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„Ze stoličky v bytě ho dám do takového kočáru, ve kterém ho převezu k autu. Z kočáru do auta. V nemocnici pak z auta do vozíku a to celé dokola,“ vypráví maminka. Přiznává, že při přenášení syna do auta jí často musí pomáhat i její rodiče. „Ono se to nezdá, Martínek sice váží nějakých třicet kilo, ale má přes 160 centimetrů a při takové výšce je to neustálé nošení vážně namáhavé,“ dodala.
Nejvyšší stupeň krvácení
Martin se narodil ve 33. týdnu. „V nemocnici zjistili, že mu přes placentu nešla výživa, takže museli vyvolat porod císařským řezem,“ svěřila se Leona. Martin následně strávil několik dní na jednotce intenzivní péče. Narodil se ale zdravý, dokonce zvládal sám dýchat a všechno vypadalo v pořádku. Třetí den na novorozeneckém oddělení ale dostal z dosud nejasných důvodů silné krvácení do mozku.
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„Jsou různé stupně, Martínek měl podle doktorů čtyřku, takže nejvyšší stupeň krvácení. Zalilo mu to nejen mozkové komory, ale i ganglie, které jsou součástí koncového mozku a řídí mimo jiné pohyb nebo některé emoční funkce,“ vysvětlila.
Následně se u Martina rozvinul hydrocefalus. To je stav, při němž se v mozkových komorách hromadí nadbytek mozkomíšního moku. Martin proto musel podstoupit operaci, při které mu lékaři zavedli takzvaný VP shunt. Jde o tenkou hadičku s ventilem, která přebytečný mozkomíšní mok odvádí do břicha. Martin kvůli tomu strávil další tři měsíce v nemocnici. Kvůli komplikacím s VP shuntem ale prodělal řadu dalších operací, mimo jiné hlavy, břicha nebo kyčle. Brzy ho čeká také chirurgický zákrok podkolenních vazů.
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Martin navíc od mala trpí také epilepsií. „Když byl malý, záchvaty byly i celodenní. Vyzkoušeli jsme celou řadu léků, byli jsme i na speciální kůře, ale nedošlo k žádnému zlepšení,“ vzpomínala Martinova maminka. Každodenní epileptické záchvaty přetrvávají doposud. Nejčastěji Martina postihují při usínání nebo během noci.
U Martina se v poslední době projevily také potíže s příjmem jídla. Od října má proto zavedenou tenkou hadičku do žaludku, prostřednictvím které dostává potřebnou výživu. „Martínek má strašně rád rohlík s máslem a jahodovou marmeládou, ale nesní kousky, takže mu všechno mixuju,“ doplnila Leona.
Současné auto nestačí
Martinovi rodiče pořizovali větší automobil už před deseti lety. Potřebovali takový, do kterého se vejde speciální otočná sedačka, díky které může Martin cestovat bezpečně. Ta už je ale v současné době nedostačující. „Když ho dávám do auta, tak mu musím opravdu úplně pokrčit nožičky, protože se tam jinak nedostane,“ upřesnila Leona.
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Lidé proto mohou Martinovi a jeho rodině přispět na nový automobil a jeho úpravu. Samotný vůz se totiž ještě musí přizpůsobit Martinovým potřebám. „On neudrží hlavu. Buď ji má úplně sklopenou na hrudníku, nebo naopak úplně zakloněnou, takže u něj pořád někdo musí být, aby mu ji pomáhal držet a hlídal, že se třeba nezačne dusit,“ vysvětlila Martinova maminka.
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Ve sbírce už se podařilo vybrat více než milion korun. Martinovi a jeho rodině na nové auto přispělo přes sedm stovek dárců.