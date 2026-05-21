Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Národ vs. K. H. Frank. Archiv zpřístupnil unikátní záznamy ze sledovaného procesu

Robert Oppelt
  14:57
Před osmdesáti lety vrcholil v Praze jeden z nejsledovanějších procesů české historie. Před Mimořádným lidovým soudem stál Karl Hermann Frank, válečný zločinec a nejmocnější muž Protektorátu Čechy a Morava. Dochované záznamy z procesu nyní historici zdigitalizovali a zveřejnili.
Tisková konference k prezentaci zpřístupnění procesu s nacistickým válečným...

Tisková konference k prezentaci zpřístupnění procesu s nacistickým válečným zločincem K. H. Frankem k 80. výročí jeho popravy v rámci projektu Politické procesy. (21. května 2026) | foto: ČTK / Vondrouš RomanČTK

Proces s K. H. Frankem probíhal od března do května 1946 v Praze na Pankráci.
Tisková konference k prezentaci zpřístupnění procesu s nacistickým válečným...
K. H. Frank byl tím, kdo informoval Berlín o atentátu na Heydricha. Odpověď...
Obžaloba. Jaroslav Drábek (na snímku stojící), vedl obžalobu v přelíčení proti...
14 fotografií

Bylo to poprvé, kdy rozhlas vysílal soudní proces přímým přenosem a zároveň to bylo poprvé, kdy se archivoval záznam z takového procesu, jako svědectví pro budoucnost. Vzhledem k tehdejším technickým možnostem se jedná o naprostý unikát.

Záznam se dochoval na 1339 lakovaných deskách z pozinkovaného plechu, podobných gramofonovým deskám. Ty dohromady váží neuvěřitelných tři čtvrtě tuny. Jen pro zajímavost, jsou sice o něco větší než ty gramofonové, přesto se na na každou z nich vejdou pouze tři minuty záznamu.

Celkem se dochovalo osmdesát hodin záznamu. Rozhlasový záznam byl zveřejněn v rámci projektu www.politickeprocesy.cz. Tam v předchozích letech zpřístupnili i další nahrávky z různých procesů, které přenášel rozhlas.

Proces s K.H. Frankem se dochoval na 1339 nalakovaných zinkových deskách.

Proces s K. H. Frankem tehdy vysílali živě. „Byl vysílán živě třicet dnů, v dopoledních a odpoledních blocích,“ popisuje Tomáš Dufka z Archivu Českého rozhlasu. Cílem procesu tehdy podle něj nebyla poslechovost, ale veřejná služba, respektive určitá forma vyrovnání se s minulostí. Z neznámého důvodu se ale nedochoval pouze závěrečný rozsudek. „Mohl jít o technické nedokonalosti, mohl si tu fólii někdo vypůjčit a nevrátit... nevíme,“ dodává archivář.

Soud se konal ve stejných kulisách, jako jiné známé velké soudy, ve velké porotní síni na pražské Pankráci, kde se později odehrávaly politické procesy s Miladou Horákovou nebo Rudolfem Slánským. Toto ale bylo jiné, o vině a trestu K. H. Franka asi nikdo nepochyboval. Frank byl mimo jiné tím, kdo nechal odplatou za Heydrichovu smrt vypálit české vesnice Lidice a Ležáky. Byl německým státním ministrem pro Protektorát Čechy a Morava.

Tisková konference k prezentaci zpřístupnění procesu s nacistickým válečným zločincem K. H. Frankem k 80. výročí jeho popravy v rámci projektu Politické procesy. (21. května 2026)
Proces s K. H. Frankem probíhal od března do května 1946 v Praze na Pankráci.
Tisková konference k prezentaci zpřístupnění procesu s nacistickým válečným zločincem K. H. Frankem k 80. výročí jeho popravy v rámci projektu Politické procesy. Na snímku služební průkaz K. H. Franka. (21. května 2026)
K. H. Frank byl tím, kdo informoval Berlín o atentátu na Heydricha. Odpověď byla jednoznačná: Začněte s popravami. Originál je uložen v Národním archivu.
14 fotografií

Ráno 9. května 1945 Frank uprchl s rodinou z Prahy, odpoledne jej v Rokycanech zadržela americká armáda a dopravila do německého Wiesbadenu, kde se podrobil výslechu. Tam ho vystopoval český lovec válečných zločinců, plukovník Bohuslav Ečer. Frank se tehdy pokládal za politického vězně a byl velmi překvapen, že má být stíhán za válečné zločiny. Frankovo vydání zpět do Československa přikázala americká vláda 31. července 1945, k vlastnímu předání došlo 7. srpna. Přímo na letišti v Ruzyni tehdy Franka oficiálně zatkli a eskortovali na Pankrác.

Hlavní jednání začalo 22. března 1946. Frankovým obhájcem ex offo byl Kamill Resler, jediný statečný právník, který neodmítl „kata českého národa“ zastupovat. Vlastní jednání probíhalo v češtině, Frankovi ho přímo na místě tlumočili do němčiny.

Před soudem vystupovala i poslankyně Prozatímního národního shromáždění Milada Horáková. Jako svědkyně popisuje ve zhruba hodinovém vystoupení své zkušenosti z věznění v koncentračním táboře Terezín. O čtyři roky později sama stála ve stejné síni v roli obžalované a čelila trestu smrti.

Hitlerova Praha. Jak nacisté plánovali proměnit českou metropoli na malý Berlín

Rozsudek nad K. H. Frankem vynesli 22. května 1946 a Frank byl o tři hodiny později během poslední veřejné popravy v Česku pověšen na dvoře pankrácké věznice. Na popravu se tehdy rozdávaly lístky, vydáno jich bylo na pět tisíc. V první řadě seděli lidické ženy. Proti lidem, na které se lístky nedostaly, musela před věznicí zasahovat policie.

Vstoupit do diskuse

Schillerová: Že mi říkají „Dlužena“? Jsou to zoufalci

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Beneš má stále rudé ruce. Nulová škoda, tvrdí aktivisté. Drsný vzkaz exprezidenta Zemana

Moravští aktivisté obarvili na rudo ruce sochy druhého československého...

Policie už zná dvojici mužů, kteří ve středu v Brně polili rudou barvou sochu prezidenta Edvarda Beneše před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. K činu se přiznali. Případ policisté řeší jako...

21. května 2026  11:37,  aktualizováno  15:24

Šéf vojenské nemocnice Masopust skončí, obranu požádal o přeložení

Václav Masopust

Ředitel Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Václav Masopust skončí po dvou letech ve funkci. Čtvrteční informace portálu Novinky.cz později potvrdila sama nemocnice. Ministerstvo obrany požádal o...

21. května 2026  10:29,  aktualizováno  15:22

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí. Studenti mluví o pobodání dívky

Na Poděbradské ulici v Pardubicích policie řeší fyzické napadení. Probíhá i...

Pardubičtí policisté zasahují kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové škole chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz zdejší...

21. května 2026  14:52,  aktualizováno  15:18

Dva mrtví po zásahu rafinerie v Syzrani. Neukazujte záběry, apelují ruské úřady

Ukrajinci zasáhli v Rusku další rafinérii

Dva mrtvé a několik zraněných si v noci vyžádal ukrajinský dronový útok na město Syzraň v ruské Samarské oblasti, oznámil gubernátor oblasti Vjačeslav Fedoriščev. Ukrajinský prezident Volodymyr...

21. května 2026  10:55,  aktualizováno  15:17

Dvakrát v týdnu do Hanoje. Prahu a vietnamskou metropoli propojí VietJet Air

Letoun společnosti VietJet

Po letech vyjednávání se pražské Letiště Václava Havla dočká přímé linky do vietnamské Hanoje. Spojení budou od 10. října provozovat nízkonákladové aerolinky Vietjet Air vždy v úterý a v sobotu....

21. května 2026  15:12

Žena přitáhla na policii podomácku vyrobenou zbraň a tři tašky střeliva

Žena přinesla na policejní služebnu v Chotěboři tři tašky plné střeliva....

Velice překvapila policisty žena v Chotěboři. Na obvodní oddělení jim přinesla tři plné nákupní tašky nábojů do zbraní. K tomu přidala i podomácku vyrobenou pistoli s dlouhou hlavní. Údajně vše našla...

21. května 2026  15:09

Zloděj ukradl polovinu aleje, zmizely i dvoumetrové hrušně

Z aleje mezi Studnicí a Zblovem na Náchodsku přes noc někdo ukradl deset...

V noci na pondělí kdosi rozkradl alej stromů na Náchodsku. Od silnice mezi Studnicí a Zblovem zmizelo deset z 19 stromků, které místní zasázeli loni v listopadu. Některé byly i dvoumetrové. Zabývá se...

21. května 2026

Národ vs. K. H. Frank. Archiv zpřístupnil unikátní záznamy ze sledovaného procesu

Tisková konference k prezentaci zpřístupnění procesu s nacistickým válečným...

Před osmdesáti lety vrcholil v Praze jeden z nejsledovanějších procesů české historie. Před Mimořádným lidovým soudem stál Karl Hermann Frank, válečný zločinec a nejmocnější muž Protektorátu Čechy a...

21. května 2026  14:57

Hnutí ANO v Brně marně hledá kandidáta na primátora, „obětuje se“ poslanec Trojan

Brněnskou organizaci hnutí ANO nově povede poslanec a expert na léčebné konopí...

Většina politických stran oznámila už svého kandidáta na primátora Brna. Jen hnutí ANO dosud mlčí. Na dotazy jeho zástupci nijak nereagují. Možná i proto, že hledání vyzyvatele dnes v Brně vládnoucí...

21. května 2026  14:54

Lotyšsko hlásí další průnik dronů. Buďte preciznější, vyzvalo Polsko Ukrajince

Francouzské stíhačky Rafale u základny Lielvarde v Lotyšsku (14. dubna 2026)

Lotyšská armáda ve čtvrtek dopoledne uvedla, že vzdušný prostor země narušil nejméně jeden dron. Jde o další z řady bezpilotních letounů, které v posledních dnech a týdnech vzbudily obavy v...

21. května 2026  13:05,  aktualizováno  14:46

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Nejhledanějšími v Evropě jsou i dva Češi. Pomozte nám je dopadnout, žádá Europol

Na seznamu nejhledanějších zločinců figurují i Češi Vilém Kováč (vlevo) a Oskar...

Evropský policejní úřad Europol ve čtvrtek spustil novou kampaň, jejímž cílem je najít nejhledanější evropské zločince, kteří nadále unikají spravedlnosti. Na kampani se podílejí úřady jedenácti zemí...

21. května 2026  14:30

Podvodníci napodobují známé značky, potíž je to i u hazardu

ilustrační snímek

Napodobování stránek důvěryhodných firem a institucí je velmi rozšířeným typem kybernetických podvodů. Útočníci přitom zkouší obezřetnost uživatelů nejen v souvislosti s velkými globálními značkami,...

21. května 2026  14:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.