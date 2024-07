Historik: Bylo vedro a Francouzi ovínění. Napoleon však u Znojma prohrát nemohl

Čtenáři MF DNES a iDNES.cz vás znají hlavně jako autora textů o moderních dějinách. Co vás přivedlo k napoleonským válkám?

Jednak profesionální zájem, je to zajímavá dějinná etapa, spojená s jižní Moravou. Jako vojenský historik mimo jiné provázím návštěvníky po slavkovském bojišti, třeba i vyšší důstojníky v rámci kurzu pro Armádu ČR. Ale kromě toho mám i osobní motivaci. Když jsem totiž pátral po rodinných kořenech, tak jsem zjistil, že v matčině rodině mám předky, kteří přišli na Moravu s Napoleonovou armádou.

To byli ti šťastnější, co přežili a rozhodli se tu zůstat. Vypátral jste něco bližšího, třeba nějakého konkrétního jedince?

Vím, že jde dokonce o dva rody – Lendierové a Hakalové. Nicméně naděje, že by se dal dohledat určitý řadový voják, je mizivá. Vlastně se mi ani nepodařilo zjistit, jestli se tu usadili už roku 1805, nebo až 1809. Jinak vlastních i místních jmen francouzského původu je na jižní Moravě hodně. Vezměme si například název kopce Santon, pod nímž se každý rok konají rekonstrukce bitvy u Slavkova. Ten je s nejvyšší pravděpodobností odvozen z francouzského St. Antoine, neboli svatý Antoníček.