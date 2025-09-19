Napětí, překvapení a nakonec úsměvy. Hvězdou dne se stala znalkyně TGM

Robert Oppelt
  14:17
Práce archiváře není prach a nuda. I zažloutlé listy papíru mohou skrývat víc, než nakolik vypadají. Historička Dagmar Hájková to v přímém přenosu otevírání tajemné obálky s posledními slovy Tomáše Garrigua Masaryka dokázala všem. A nakonec se stala hvězdou dne.
Tajemná obálka s posledními slovy prezidenta T. G. Masaryka byla otevřena. Na...

Tajemná obálka s posledními slovy prezidenta T. G. Masaryka byla otevřena. Na snímku historička Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR.(19. září 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Tajemná obálka s posledními slovy prezidenta T. G. Masaryka byla otevřena. (19....
Tajemná obálka s posledními slovy prezidenta T. G. Masaryka byla otevřena. (19....
Tajemná obálka s posledními slovy prezidenta T. G. Masaryka byla otevřena. (19....
Tajemná obálka s posledními slovy prezidenta T. G. Masaryka byla otevřena. (19....
66 fotografií

Na parkovišti před lánským zámkem odpověděla na pozdrav s úsměvem, přitom ji za nelehký úkol někteří předem litovali.

Na respektovanou historičku Dagmar Hájkovou, znalkyni Masarykovy rodiny, čekala úloha, na kterou historici a archiváři pracující v klidu a šeru nejsou zvyklí. V přímém přenosu přenosu otevřít obálku a spolu s kolegou z Národního archivu provést rychlou expertízu, aby se do světa nevypustila nějaká neověřená lež.

Hlinka byl podle Masaryka hlupák, všímají si Slováci. Otevření obálky u nich rezonuje

A pak národu ve zkratce sdělit, co se v tajemném dopise, kde mají být zaznamenána slova TGM, píše. To všechno s prapravnukem prvního československého prezidenta za zády a se současnou hlavou státu Petrem Pavlem v první řadě.

Nakonec se zrodila hvězda, a to nejen na sociálních sítích. Dagmar Hájková nejprve uvolnila napjatou atmosféru v sále sdělením, že si zapomněla správné brýle, na což jí moderátor přenosu Jan Pokorný nabídl ty svoje.

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Z jejích překvapených i nadšených výrazů pak mohli všichni u obrazovek usuzovat, co v dopise bude. Hájková následně informovala, že Masarykova slova jsou v angličtině. Tou prezident mluvil stejně dobře jako česky. V roce 1934, ze kdy slova pravděpodobně pocházejí, navíc zasáhla mrtvice jeho řečové centrum a od té doby přecházel často z jednoho jazyka do druhého.

Odtajnění textu v obálce pak odstartovalo její strohé: „Můžeme.“

Dagmar Hájková prohlásila, že Masaryk píše, jak by měl vypadat jeho pohřeb, který nazýval „funusem“. „Jsem nemocný. Vážně nemocný. Přichází konec, ale neobávám se. Budete pokračovat v práci. Víte, jak se budete chovat. Nemusím vám říkat nic více,“ citovala z dopisu.

Následně se historička zarazila, když zjistila, že Masaryk nazval slovenského nacionalistického politika Andreje Hlinku „hlupákem“. Masaryk psal také o Němcích: „Dejte jim, co si zaslouží, ale ne více.“

Svátky a výročí za Masaryka: slavili i pejsek s kočičkou, úředníci povinně

Rychlý průzkum obálky přinesl i odpověď na první záhadu. Nebylo jisté, jak se slova TGM dostala k tajemníku Jana Masaryka Antonínu Sumovi. Stručná poznámka dokázala, že byla uložena v cizině, u dalšího Masarykova tajemníka Lumíra Soukupa. Od něj pak obálku získal Sum, který ji v roce 2005 předal Národnímu archivu s poznámkou, že se má otevřít až za 20 let.

Text budou nyní zkoumat odborníci. Výsledek představí na vědeckém semináři v pražské vile Lanna 15. října.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Nejčtenější

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

VIDEO: Takhle vypadal průlet nad Prahou ze vzduchu. Záběry natočil český gripen

V unikátním videu přímo z kokpitu gripenu, který doprovázel letecké akrobaty z britské Red Arrows, je vidět, jak vypadal přelet nad Prahou. Podívanou s kouřovými efekty sledovaly ve čtvrtek v centru...

19. září 2025  14:46

Los Emil se vyhrabal z řeky, doprovází ho policie. Uspání ochránci odmítají

Los Emil, který se několik týdnů pohybuje v severním Rakousku, podle očekávání překonal hranici mezi Dolními a Horními Rakousy. V pátek byl u městysu Kronstorf jižně od Lince a vedení obce...

19. září 2025  14:43

Baťův kanál je splavný o dalších sedm kilometrů, lodě doplují až do Hodonína

Ředitelství vodních cest (ŘVC) v pátek zahájilo zkušební provoz plavební komory Rohatec – Sudoměřice na Baťově kanále na Hodonínsku. Její stavba začala před dvěma lety, náklady dosáhly 340 milionů...

19. září 2025  14:40

Bojové letouny se slétají do Ostravy. Generálka na Dny NATO vrcholí

Přímý přenos

Takřka nepřetržité burácení proudových vojenských letounů, dunění těžké techniky, střelba i výbuchy pyrotechnických efektů. Na mošnovském letišti vrcholí poslední přípravy na víkendový jubilejní 25....

19. září 2025  9:30,  aktualizováno  14:33

Už hraje o udržení v politice, hodnotí politologové Fialovu mobilizaci voličů

Snaha premiéra a předsedy ODS Petra Fialy vyburcovat provládní voliče a přetáhnout sympatizanty hnutí STAN a Pirátů ke SPOLU může podle politologů zabrat, ale jen částečně. „Já to interpretuju tak,...

19. září 2025  13:19,  aktualizováno  14:20

Súdánští povstalci zaútočili na uprchlický tábor v Dárfúru, zabili 75 lidí

Při pátečním útoku dronu vyslaného polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF) na uprchlický tábor Abú Šúk v západosúdánském Dárfúru zahynulo nejméně 75 lidí. Uvedlo to uskupení aktivistů z tábora.

19. září 2025  14:20

Napětí, překvapení a nakonec úsměvy. Hvězdou dne se stala znalkyně TGM

Práce archiváře není prach a nuda. I zažloutlé listy papíru mohou skrývat víc, než nakolik vypadají. Historička Dagmar Hájková to v přímém přenosu otevírání tajemné obálky s posledními slovy Tomáše...

19. září 2025  14:17

Bezpečnost je pro mě naprosto zásadní, říká lídr Pirátů v Plzeňském kraji Kůs

Radní města Plzně Daniel Kůs je lídrem Pirátů pro říjnové volby do Sněmovny v Plzeňském kraji. Tvrdí, že je pro něho důležitým tématem otázka bezpečnosti. „Pokud si mám vybrat, co má být pro lidi v...

19. září 2025  14:08

Ekologii ano, ale v rovnováze s hospodářstvím, říká lídr Motoristů na Vysočině

Lídrem Motoristů sobě pro letošní parlamentní volby je na Vysočině Karel Beran z Brandýsku nedaleko Kladna. V roce 1992 začal pracovat na ministerstvu zahraničí a roky působil kromě Černínského...

19. září 2025

Kšeftovali s městskými byty v Havířově, viní NCOZ sedm lidí včetně úředníků

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá sedm lidí v souvislosti s pronajímáním bytů v majetku města Havířov předem vybraným lidem na úkor běžných uchazečů. Mezi obviněnými jsou...

19. září 2025  12:23,  aktualizováno  13:47

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Fiala mobilizuje voliče Pirátů a STAN

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

19. září 2025  13:47

Majetek Okay se rozprodal za třetinu odhadní ceny. Největší zájem byl o auta

Majetek zkrachovalého prodejce elektroniky Okay se v páteční dražbě prodal jen za 6,7 milionu korun, to je zhruba třetina původního odhadu 18,5 milionu. Největší zájem byl o automobily, naopak...

19. září 2025  13:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.