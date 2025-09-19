Napětí, překvapení a nakonec úsměvy. Hvězdou dne se stala znalkyně TGM

Na parkovišti před lánským zámkem odpověděla na pozdrav s úsměvem, přitom ji za nelehký úkol někteří předem litovali.
Na respektovanou historičku Dagmar Hájkovou, znalkyni Masarykovy rodiny, čekala úloha, na kterou historici a archiváři pracující v klidu a šeru nejsou zvyklí. V přímém přenosu přenosu otevřít obálku a spolu s kolegou z Národního archivu provést rychlou expertízu, aby se do světa nevypustila nějaká neověřená lež.
A pak národu ve zkratce sdělit, co se v tajemném dopise, kde mají být zaznamenána slova TGM, píše. To všechno s prapravnukem prvního československého prezidenta za zády a se současnou hlavou státu Petrem Pavlem v první řadě.
Nakonec se zrodila hvězda, a to nejen na sociálních sítích. Dagmar Hájková nejprve uvolnila napjatou atmosféru v sále sdělením, že si zapomněla správné brýle, na což jí moderátor přenosu Jan Pokorný nabídl ty svoje.
Z jejích překvapených i nadšených výrazů pak mohli všichni u obrazovek usuzovat, co v dopise bude. Hájková následně informovala, že Masarykova slova jsou v angličtině. Tou prezident mluvil stejně dobře jako česky. V roce 1934, ze kdy slova pravděpodobně pocházejí, navíc zasáhla mrtvice jeho řečové centrum a od té doby přecházel často z jednoho jazyka do druhého.
Odtajnění textu v obálce pak odstartovalo její strohé: „Můžeme.“
Dagmar Hájková prohlásila, že Masaryk píše, jak by měl vypadat jeho pohřeb, který nazýval „funusem“. „Jsem nemocný. Vážně nemocný. Přichází konec, ale neobávám se. Budete pokračovat v práci. Víte, jak se budete chovat. Nemusím vám říkat nic více,“ citovala z dopisu.
Následně se historička zarazila, když zjistila, že Masaryk nazval slovenského nacionalistického politika Andreje Hlinku „hlupákem“. Masaryk psal také o Němcích: „Dejte jim, co si zaslouží, ale ne více.“
Rychlý průzkum obálky přinesl i odpověď na první záhadu. Nebylo jisté, jak se slova TGM dostala k tajemníku Jana Masaryka Antonínu Sumovi. Stručná poznámka dokázala, že byla uložena v cizině, u dalšího Masarykova tajemníka Lumíra Soukupa. Od něj pak obálku získal Sum, který ji v roce 2005 předal Národnímu archivu s poznámkou, že se má otevřít až za 20 let.
Text budou nyní zkoumat odborníci. Výsledek představí na vědeckém semináři v pražské vile Lanna 15. října.