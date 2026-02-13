Napadne i přes deset centimetrů sněhu, ukázali meteorologové mapu srážek

Petra Škraňková
  8:38
Návrat zimního počasí do nížin bude v sobotu ve velkém stylu. Podle prognózy meteorologů napadne za 24 hodin do nedělního odpoledne i přes deset centimetrů sněhu.
Fotogalerie

Předpověď množství nového sněhu, který napadne za 24 hodin od sobotního do nedělního odpoledne. | foto: Český hydrometeorologický ústav

Sněžit bude už v pátek, ale zatím jen na horách. V polohách nad 900 metrů se objeví srážky smíšené nebo sněhové.

Do Česka totiž proudí od západu vlhký vzduch kolem tlakové níže, která se přesouvá z Polska k severovýchodu. Proto se místy budou přidávat občasný déšť nebo přeháňky, četnější budou na horách. Odpoledne a večer budou srážky postupně od jihozápadu ustávat. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 5 až 10 °C.

Víkend bude už ve znamení zimního počasí. „V sobotu bude ze zatažené oblohy zpočátku pršet, ale déšť velmi rychle od severozápadu vystřídá sněžení,“ uvedli meteorologové z ČHMÚ. Odpoledne a večer se na většině území začne tvořit souvislá sněhová pokrývka. Večer hrozí i náledí a sněhové jazyky.

„V neděli se už sněžení očekává zpočátku na Moravě a ve Slezsku a zejména v Čechách se později odpoledne dočkáme na některých místech i sluníčka,“ předpovídá ČHMÚ. Dokazuje to i mapou slunečního svitu, která na neděli slibuje jasné nebe na většině území.

Předpověď množství nového sněhu, který napadne za 24 hodin od sobotního do nedělního odpoledne.

Mapa s předpovědí slunečního svitu na neděli 15. února 2026.

V sobotu se od severozápadu bude ochlazovat a v neděli už na většině území zůstanou denní teploty pod bodem mrazu. Ranní teploty v sobotu ještě kolem nuly, ale v neděli ráno už bude všude pod nulou.

Předpověď teplot na sedm dní

