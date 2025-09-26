Byly tři hodiny ráno a osmatřicetiletý Jiří D. z Třeboně vyšel z baru U Čerta a zamířil domů. Na rohu u vstupu do třeboňské brány ale narazil na partičku několika nezletilých mladíků. Jeden z nich, Jan. D., po krátké hádce bez varování Jiřího napadl. Začal jej bušit pěstmi do hlavy, kopat nohama i kolenem. Jiří skončil v kritickém stavu v umělém spánku s krvácením do mozku v nemocnici.
Agresivní mladíci pocházejí ze sociálně slabších rodin. Tři z nich bydlí v Majdaleně na jedné adrese. „Jsou to grázlové, nic víc,“ říká jedna ze sousedek.