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VIDEA TÝDNE: Napadení řidičky na D6, výkřiky o menopauze a kuriózní smrt kněze

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  14:43
Terčem surového útoku se stala řidička, která v omezení na dálnici D6 dodržovala rychlost. Jiný řidič ji kvůli tomu vybrzdil a brutálně napadl. Vše sledovala osmiletá dcera řidičky, která měla v rukou palubní kameru. Ekvádorskému knězi se stal osudným krucifix zavěšený nad oltářem, Miroslav Ševčík z SPD pobouřil Sněmovnu výroky o menopauze a ruští vojáci zasáhli na Ukrajině houfnici Dita české výroby.

Římskokatolický kněz Patricio Sánchez zemřel při večerní mši na jihozápadě Ekvádoru. Během bohoslužby, kterou kostel vysílal živě na sociálních sítích, na něj spadl těžký krucifix zavěšený nad oltářem.

Bouři ve Sněmovně vyvolal poslanec Miroslav Ševčík, který počastoval slovy o menopauze svoji kolegyni Michaelu Šebelovou, jež žádala o pauzu v jednání Sněmovny. Výměna názorů, do níž se podle Rakušana zapojil za použití sprostých slov i šéf Sněmovny Tomio Okamura, vyvrcholila v hádku.

Policisté vyšetřují konflikt mezi mužem a dvěma chlapci, který se stal ve čtvrtek odpoledne v Krnově. Část záznamu incidentu, který pořídili další, přihlížející mladiství. Podle informací tvůrce stránky musel být jeden z hochů poté ošetřen v nemocnici, což však místní špitál nepotvrdil.

Ruští dronaři z elitní jednotky Rubikon si připsali velký úlovek. V Dněpropetrovské oblasti zasáhli ukrajinskou samohybnou houfnici Dita, kterou vyrábí česká zbrojovka Excalibur Army.

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