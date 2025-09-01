Po útoku na Babiše vyzval Fiala k respektu, Havlíček mluví o nenávistné kampani

Fiala při debatě v Táboře řekl, že se o útoku na předsedu hnutí ANO dozvěděl před pár minutami. „Chtěl bych využít i toho, že teď mám mikrofon a mluvím tady k plnému sálu,“ uvedl premiér s tím, že chce všechny znovu požádat, aby se ve společnosti k sobě chovali s respektem a klidem.
„Naslouchali i názorům, s kterými nesouhlasíme, vedli spolu debatu, ale neuchylovali se k agresivitě, násilí. To jsou nebezpečné věci. Vyzývám znovu při této příležitosti opravdu všechny. Poslouchejme se navzájem, bavme se spolu, hledejme to správné řešení, ale dejme násilí, agresivitu pryč. Je nebezpečná společnost, která takto postupuje,“ zdůraznil premiér, který sám budil emoce při návštěvě v Českých Budějovicích.
|
Jsi Ukrajinec! pokřikovali na Fialu v Budějovicích. Jedna žena na něj plivla
Odpůrci tam na něj totiž pískali a častovali ho nadávkami. Jedna z žen po premiérovi dokonce plivla.
Fiala ohledně Babiše doplnil, že neví, jak na tom je. „Pokud je zraněn, tak mu přeji, ať se brzy uzdraví. Jsem připraven se s Andrejem Babišem střetávat v televizních debatách a klást argumenty proti jeho politice, kterou považuji za nebezpečnou, ale násilí do naší společnosti vážně nepatří. Mysleme na to,“ zdůraznil.
Poté uvedl, že násilí musí odsoudit všichni. „To je přece něco, po čem nám musí běhat mráz po zádech,“ dodal premiér.
Babiš se podrobil rentgenovému vyšetření ve frýdecko-místecké nemocnici a poté ji opustil.
„Útok jednoznačně odsuzuji“
Předseda STAN a ministr vnitra Vít Rakušan na sociální sítí X ohledně útoku na předsedu ANO napsal, že násilí v jakékoliv formě je nepřijatelné a nic nevyřeší.
„Dnešní útok na Andreje Babiše jednoznačně odsuzuji. Lepší budoucnost pro naši zemi hledejme ve střetech argumentů a idejí, ne ve fyzickém násilí. Doufám, že zranění pana Babiše není vážné, a věřím, že policie incident rychle vyšetří,“ uvedl Rakušan.
Útok rovněž odsoudil předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Projevovat nesouhlas násilím je nepřijatelné. Přeji Andreji Babišovi, aby se nejednalo o vážné zranění,“ napsal na sociální síti Hřib.
Příště to může být horší, zní z ANO
Karel Havlíček z hnutí ANO zdůraznil, že si nebude brát servítky. „Útok je přímým důsledkem nenávistné kampaně, kterou vede koalice SPOLU, Piráti a v posledních dnech opět i STAN. Teď to skončilo úderem do hlavy, příště to může být horší,“ tvrdil Havlíček.
Současně dodal: „Kampaň založili na vyvolávání strachu a nenávisti, z Andreje Babiše dělají bůh ví co. Varovali jsme, že to může skončit špatně a stalo se.“
Společnost je rozdělená na dva tábory
Politolog Vladimír Hanáček pro iDNES.cz řekl, že předvolební atmosféra je dnes nebývale vyhrocená. Společnost je podle jeho slov rozdělená na dva tábory, které proti sobě staví dobro a zlo, černou a bílou.
„Vytrácí se respekt k demokratické pluralitě a hrozí, že voliči pak vítězství druhé strany vnímají jako katastrofu. To už vede i k potyčkám – v Budějovicích podle svědků došlo k fyzickým inzultacím, v Písku se protest omezil na pískot a pokřiky. Ať už jde o Fialu, Babiše nebo kohokoliv jiného, fyzické útoky jsou za hranou. Je to důsledek kampaně vedené v černobílém duchu – vlastizrádná vláda versus opozice, která prý zaprodá zemi na Východ,“ sdělil redakci Hanáček