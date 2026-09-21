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Zázračné nanotechnologie, které zaujaly i slavného herce. Ničí viry a chrání planetu

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  13:14
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Technologii, která slouží k zajištění bezpečnějšího prostředí a jako dlouhodobá ochrana proti mikroorganismům či UV záření, představila na tiskové konference firma FN-NANO. Její nátěry lze použít například v domácnosti, kde neutralizují nepříjemné zápachy a ničí bakterie, viry i alergeny. Obdobně zajišťují prevenci také ve zdravotnických zařízeních a využít se dají i k ochraně vody.

Společnost Advanced Materials JTJ je skupina dceřiných firem specializujících se na inovativní nanotechnologie. Její součástí je i projekt FN-NANO zaměřující se na výrobu fotokatalytických nátěrů. Technologii podporuje například Středočeské inovační centrum nebo Technologické centrum Akademie věd ČR.

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„Systém funguje jako čistička vzduchu, akorát za desetkrát nižší spotřeby energie. Zplodiny jsou pro něj takové mňamky,“ popsal technologii její tvůrce, vědec Jan Procházka. Ekologičnost spočívá právě v tom, že celý systém funguje na bázi světla. Podle Procházky je právě toto cestou, jak ekologické programy v rámci zelené politiky naplňovat, a ne jen vykazovat.

Použití fotokatalytických nátěrů je navíc velmi široké a ochrannou funkci splňují ve vnitřních i vnějších prostorech. „Výhoda fotokatalýzy je vysoká odrazivost, což má pozitivní vliv na změnu klimatu, planeta se tak méně otepluje,“ vylíčil jeden z benefitů Procházka. Dodal, že odrazivost se dá navíc přesně změřit. Z povrchu v létě rozpáleného na 70 až 80 stupňů se teplota sníží až na 35 stupňů. Nátěr je tak efektivní a navíc levnější alternativou například k ekologickým střechám porostlým zelení.

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Venkovní použití fotokatalytického nátěru navíc pomáhá k eliminaci zplodin z dopravy a odstraňuje také 50 až 80 procent ozonu, což stejně jako častěji zmiňovaná eliminace oxidu uhličitého životnímu prostředí prospívá.

Nátěrem jsou už nyní potřené četné budovy v centru Prahy i množství historických památek. Právě ve spolupráci s památkáři se letos podařilo díky fotokatalýze odstranit mech na kamenných sloupech na zámku Hluboká nad Vltavou nebo v minulých letech renovovat historické náměstí v Telči.

Velkou výhodou je použití technologie při odstraňování bakterií a virů v interiérech. „Jakýkoli patogen nátěr neselektivně likviduje, včetně plísní,“ popsal Procházka. I proto se nátěry hodí k použití do nemocničních zařízení. „Nikdo nebere v úvahu, že až 91 tisíc lidí umírá na druhotnou nemocniční nákazu,“ upozornil Procházka.

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O svoji zkušenost se podělila také herečka Petra Jungmanová, manželka zesnulého herce Vladimíra Dlouhého, který do nanotechnologií vložil před mnoha lety důvěru a interiéry jejich obytných prostor fotokatalytickým nátěrem vybavil. „Pro mě je podstatné, že naši kluci nebývali nemocní,“ řekla Jugmanová s tím, že se právě o to podle ní ochranná technologie zasloužila.

„Za dvacet minut přijde Petra, tak to musím típnout,“ parafrázuje slova Dlouhého Procházka, který se s hercem, a podle svých slov i vášnivým kuřákem, osobně znal. Právě eliminace zápachu z kouře či domácích mazlíčků patří mezi další přednosti nanonátěru.

Zničí i novičok

Technologie nabídne pomoc i v závažnějších případech, jakým je i problematika takzvaných emergentních polutantů. Jedná se o látky, jako například kofein, antibiotika nebo analgetika, které se ve velké míře dostávají do vody. Právě jejich čištění nově vyžaduje Evropská unie. I ty fotokatalytické technologie dokážou zničit.

Využití ale mají také v obraně, kde mohou potenciálně ušetřit nemalé peníze. „Náš nátěr funguje jako dekontaminační zařízení,“ popsal Procházka s tím, že už za hodinu dokáže z prostoru vymýtit látky, jakou je třeba novičok. „Využití v armádě se mi líbí proto, že nejde zneužít. Nátěr nikomu ublížit nemůže, jen prospět,“ dodal vědec.

„Nátěry se snažíme dostat i na Ukrajinu, kde potřebují rychle tvořit sanitární prostředí. Mnozí vojáci umírají také na infekční zranění,“ upozornil Procházka.

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