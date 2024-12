Maláčová chce zpět na politické výsluní, smí jednat o kandidátkách se STAČILO!

Podle usnesení strany, které se podařilo iDNES.cz získat, dostala Maláčová mandát jednat o projektu „na bázi koalice nebo účasti SOCDEM na kandidátce jiných politických stan či hnutí“.

„Představovala jsem na předsednictvu tři scénáře a dostala mandát jeden z nich zrealizovat,“ řekla iDNES.cz Maláčová. Navíc dosáhla toho, že projekt, který vyjedná, bude schvalovat jen grémium SOCDEM, tedy ona sama a místopředsedové strany, kteří byli spolu s ní zvoleni na sjezdu v Hradci Králové a které si sama přála.

Tím si Maláčová pojistila, že jí nikdo nebude oponovat, pokud do Lidového domu přinese návrh, že mají sociální demokraté kandidovat za STAČILO!, tedy v rámci de facto projektu komunistů a jejich šéfky, europoslankyně Kateřiny Konečné.

Dalo se to vytušit již na sjezdu SOCDEM v Hradci Králové, kde Maláčová porazila při volbě lídra strany Jiřího Dienstbiera, jenž nakročení směrem ke komunistům odmítal. „My chceme, aby tahle vláda příští rok ve volbách skončila. Budeme hlasití, razantní, máme velmi dobře připravený program a samozřejmě chceme spojit všechny levicové síly,“ řekla po zvolení Maláčová.

Koalici SOCDEM s komunisty znemožňují minimálně dvě věci. Jednak to, že by jí nestačilo 5 procent, aby se dostala do Sněmovny, a pak také usnesení vedení KSČM, v jaké podobě půjdou její lidé do voleb.

„KSČM v tuto chvíli se usnesla na tom, že nebude kandidovat samostatně a půjde do toho pod značkou hnutí STAČILO!“ řekla iDNES.cz předsedkyně komunistů, europoslankyně Kateřina Konečná.

„V tuto chvíli jsme nejdál v jednáních s ČSNS a Spojenými demokraty, ale jednáme i s dalšími subjekty. Rozhodně nejednáme jenom se SOCDEM a jednáme zatím pouze o programových věcech,“ uvedla Konečná. „V polovině ledna bychom rádi veřejnosti představili další kroky i program, jak bude nastaven,“ řekla europoslankyně.

Šéfka SOCDEM Jana Maláčová tedy nemá moc času, jestli se chce s Konečnou dohodnout. „Čeká nás několik týdnů tvrdé práce,“ říká Maláčová.