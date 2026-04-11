Náměstek MŠMT Kettner se omluvil za sdílení falešné fotky Mináře a Halíka

„Pan Zdeněk Kettner (SPD) se po zaslání předžalobní výzvy konečně veřejně omluvil,“ uvedl Minář. Podle něj omluva představuje minimum a způsobená škoda sdílením falešné fotografie se celá nedá odstranit. „Jsem rád, že jsme to nenechali bez reakce. Jsem rád, že máme aspoň tenhle nástroj, že když jsou ty lži a informace takhle tvrdé, tak se můžeme bránit právně,“ řekl Minář.
Kettner koncem března po zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích sdílel na facebooku snímek, na kterém byli Minář a Halík s jedním z obviněných, jak se přátelsky drží kolem ramen. Falešný snímek vytvořila umělá inteligence.
Náměstek ho později smazal. Minář žádal za šíření falešné fotografie veřejnou omluvu. Uvedl, že pokud se Kettner do týdne neomluví, pošle mu předžalobní výzvu. Náměstek se omluvil 7. dubna.
„Fotografii jsem ve svém příspěvku doplnil textem, který měl potvrzovat identitu osob zobrazených na fotografii. Příspěvek, jehož součástí byla uvedená fotografie, jsem odstranil, jakmile jsem se dozvěděl, že se jedná o podvrh. V době zveřejnění příspěvku jsem nevěděl, že se jedná o podvrh, a nebylo mým úmyslem sdílet cokoliv nepravdivého,“ uvedl Kettner.
Napsal, že dopady příspěvku na sociální síti bere vážně a nikdy nezveřejňuje věci, u kterých má pochybnosti o pravdivosti. „Celé situace je mi upřímně líto a za zveřejnění příspěvku s popsanou fotografií se oběma uvedeným osobám (Minářovi a Halíkovi) omlouvám,“ zveřejnil Kettner.
Spolek Milion chvilek pro demokracii žádal za šíření falešného snímku odvolání náměstkovo odvolání. Také Halík ČTK sdělil, že by to považoval za adekvátní reakci. Ministr školství Robert Plaga (ANO) novinářům pak řekl, že o tomto kroku neuvažuje. Navrhoval místo toho setkání Kettnera, Mináře a Halíka.
K požáru haly pardubické zbrojovky LPP Holding z 20. března se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. Několik obviněných z teroristického útoku pak skončilo ve vazbě.
26. března 2026