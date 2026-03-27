Šířil falešnou fotku. Náměstek za SPD se má Minářovi a Halíkovi osobně omluvit

„Protože nemám přímý kontakt na zúčastněné, tuto informaci zveřejnil pan ministr a nyní čekáme na reakci obou zmiňovaných,“ doplnil v pátek pro iDNES.cz náměstek ministra školství Kettner.
„Dohodl jsem se s panem náměstkem Kettnerem, že jeho omluva musí mít adekvátní formu. Za tu mimo jiné pokládám osobní setkání všech zúčastněných. Předpokládám, ze o toto setkání projeví Mikuláš Minář a Tomáš Halík zájem,“ napsal na sociální síti X ministr školství Plaga.
Redakce oslovila prostřednictvím mluvčího Milionu chvilek Mináře a také Halíka, zda pozvání přijmou. Na vyjádření čeká.
Případem se také zabývají pražští kriminalisté, pro iDNES.cz to v pátek dopoledne potvrdila mluvčí policie Eva Kropáčová. Případné další posuny zveřejní na sociální síti X.
„Naprosto si vystačím s realitou“
Milion chvilek již ve čtvrtek na sociální síti X informoval, že na Kettnera podá žalobu. Politik falešný snímek již ve čtvrtek smazal a na Facebooku zveřejnil omluvu.
„Na dotazy proč jsem odstranil příspěvek s fotografií z rána, který jsem sdílel. Ani kontrola ChatGPT neodhalila podvrh, ale skutečně se jednalo o AI upravenou fotografii,“ napsal ve čtvrtek na sítí náměstek s tím, že nemá potřebu sdílet fake obrázky a texty.
„Naprosto si vystačím s realitou. Omlouvám se všem, které jsem uvedl sdílením fotografie, které nejsem autor, v omyl a kterých jsem se sdílením dotkl. Díky za pozornost,“ doplnil v příspěvku.
„To je vrchol! Náměstek ministra školství z SPD Zdeněk Kettner za pomoci uměle vytvořené fotografie šíří lež o tom, že se předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář znal s jedním z útočníků na halu v Pardubicích,“ uvedla organizace na sociální síti X.
Minář poté ve videu poukázal na to, že Kettner jeho a Halíka spojuje s teroristickým útokem. „Fotku vydává za autentickou. Přitom je to fotomontáž. Něco takového je úplně za čárou,“ řekl.