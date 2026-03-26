Náměstek za SPD sdílel falešnou fotku. Je na ní Minář s údajným žhářem z Pardubic

„To je vrchol! Náměstek ministra školství z SPD Zdeněk Kettner za pomoci uměle vytvořené fotografie šíří lež o tom, že se předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář znal s jedním z útočníků na halu v Pardubicích,“ uvedla organizace na sociální síti X. Na falešnou fotografii první ve čtvrtek upozornil Deník N.
Organizace upozornila, že příspěvek už díky politikovi hojně sdílí celá dezinformační scéna. „Snaha zatáhnout demokratický, občanský spolek do teroristického útoku je absolutně přes čáru a budeme se tomu právně bránit,“ uvedl spolek Milion chvilek. Vyzval veřejnost, že pokud na sítích uvidí podobné fotografie a texty, ať mu lidé dají vědět.
„Něco takového je absolutně nepřijatelné. Na pana Kettnera podáváme žalobu, Tomia Okamuru žádáme o omluvu a pana Plagu vyzýváme, aby Zdeňka Kettnera neprodleně odvolal. Takový člověk nemá na ministerstvu školství co dělat,“ dodala organizace, která k příspěvku přiložila screenshot příspěvku.
Minář pak ve videu poukázal na to, že Kettner jeho a Halíka spojuje s teroristickým útokem. „Fotku vydává za autentickou. Přitom je to fotomontáž. Něco takového je úplně za čárou,“ řekl.
Redakce iDNES.cz oslovila i Halíka, zda rovněž plánuje žalobu na Kettnera. „Uvažuji o tom. Nevím, zda je pan náměstek tak hloupý, že nerozezná evidentní podvod, nebo tak podlý, že šíří vědomě pomluvy a lži, ale v každém případě to mnohé vypovídá o kvalitě současné vlády a SPD,“ reagoval Halík.
„Naprosto si vystačím s realitou“
Kettner ve vyjádření pro iDNES.cz uvedl, že obrázek nevytvořil. „Po upozornění, že se jedná o podvrh, jsem příspěvek smazal a uvedl vysvětlení. Více k tomu nemám co říci,“ napsal ve zprávě redakci.
Další reakci doplnil na Facebooku. „Na dotazy, proč jsem odstranil příspěvek s fotografií z rána, který jsem sdílel. Ani kontrola ChatGPT neodhalila podvrh, ale skutečně se jednalo o AI upravenou fotografii. Opravdu nemám potřebu sdílet fake obrázky a texty. Naprosto si vystačím s realitou. Díky za pozornost,“ uvedl náměstek za SPD.
Mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura uvedl, že šéf resortu Robert Plaga (za ANO) bude o dané věci s náměstkem Kettnerem hovořit a očekává přinejmenším vysvětlení a omluvu. „Další kroky ale nebudeme předjímat,“ dodal Macura.