Hlavně bez hádek a rychle, shodují se strany na novém volebním zákoně

Ústavní soud zrušil ve středu část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Škrtal v paragrafech upravujících určení počtu poslanců v krajích a rozdělování mandátů. Nově také koalicím stran stačí pro vstup do Sněmovny pět procent hlasů.

Ve sněmovní ústavní komisi nyní převažuje odborný názor zachovat nynějších 14 volebních obvodů pro volby do dolní komory. Plánované úpravy volebního zákona potřebné kvůli středečnímu nálezu Ústavního soudu by se neměly podle diskuse v komisi týkat jiných záležitostí.

A jaké možnosti řešení převažují mezi jednotlivými stranami? Redakce iDNES.cz oslovila vedoucí představitele všech stran v parlamentu. Z jejich odpovědí plyne, že již nyní mají jasno, s čím půjdou příští týden na schůzku politických stran k nové volební úpravě.



3. února 2021

Snaha zachovat kraje

KDU-ČSL jednoznačně preferuje řešení zachování čtrnácti volebních krajů, ale změnu způsobu přidělování mandátů. Například tak, že by se počty mandátů počítaly z čísel za celou republiku a až poté by se distribuovaly do krajů. O takovém řešení mluví právě návrh Marka Výborného, který leží ve Sněmovně od listopadu 2019.

„Projednán nebyl pouze pro to, že nebyla vůle na straně vládní koalice. Jsme dlouhodobě zastánci rovného a maximálně spravedlivého volebního systému vůči voličům,“ řekl předseda lidovců Marian Jurečka.

Váha hlasů musí být podle něj přiměřeně shodná. „Současně jsme obezřetní k tomu, abychom řešili v této situaci otázky, které Ústavní soud nezpochybnil. Proto bychom ponechali současné rozdělení do 14 volebních krajů,“ podotkl předseda KDU-ČSL. Hlavním argumentem je zachování vazby poslanců na „svůj“ region.

Lidovci podle Jurečky budou tedy prosazovat návrh koalice SPOLU (ODS– KDU-ČSL–TOP09), ten v zásadě odpovídá jejich návrhu, který je již na stole. „Jsme připraveni k jeho možným drobným modifikacím a zpřesněním zvláště s ohledem na zajištění politické stability na půdě Sněmovny. Současně budeme společně navrhovat zachování ústavně přiměřeného kvora pro koalice,“ dodal Jurečka. Podle něj musí být jak řešení koalice, tak model přepočtu hlasů předmětem politických jednání a shody i se Senátem.

„Zachovává počet 14 krajů a zavádí sčítací klauzule pro koalice ve variantách 7, 9 a 11 procent. Osm měsíců před volbami je opravdu nejvyšší čas hledat okamžitě nejlepší úpravu volebního zákona. Troufnu si říct, že na tom panuje mezi demokratickými stranami jasná shoda,“ komentovala současný stav šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Za dobrý podklad pro jednání považuje návrh KDU-ČSL. Podle ni na pokraj ústavní krize může zemi přivést jen nezodpovědný šílenec: „Doufám, že si to uvědomuje i pan premiér,“ dodala.

Otázka přepočtu mandátů

Předseda ODS Petr Fiala chce, aby stranou schválená podoba voleb nebyla jen dočasný model, ale dlouhodobé a stabilní řešení pro Českou republiku. „Na nalezení podoby, která bude vyhovovat Sněmovně i Senátu, máme dva měsíce, což pokládám za velkou výzvu, ale naším jednoznačným úkolem je domluvit se,“ zdůraznil pro iDNES.cz předseda ODS.

Fiala zároveň ve čtyřech bodech definoval svou pozici, se kterou chce do jednání jít. „Chceme se domluvit a chceme stabilní řešení. Osobně upřednostňuji větší svázanost volených zástupců s regiony, proto budu prosazovat zachování stávajících obvodů. Debatu povedeme o následném přepočtu hlasů na mandáty,“ uvedl předseda ODS s tím, že do jednání chce strana jít ve shodě s koaličními partnery.

Stanislav Polčák za STAN uvedl, že hnutí se chce ubírat cestou přepočtu hlasů z krajů. „Přijde mi to jako nejsprávnější řešení. Ale jestli to dorovnat celostátně, nebo na krajské úrovni, o tom bude velká debata, především mezi senátory,“ podotkl Polčák. Podle něj bude nutné změnit třeba i metodu přepočítávání. „Uvažujeme hned o několika modelech, ale bude to hodně záležet na odbornících, s nimiž chceme o změně vést diskuzi,“ dodal za hnutí STAN Polčák.

Hnutí ANO má za to, že ve hře jsou všechna navržená řešení, případně jejich kombinace, případně upravený matematický model. „Každá varianta má nějaké pro a nějaké proti. Podstatné je, že dokážeme najít na některém řešení shodu se svými politickými partnery v Poslanecké sněmovně a Senátu,“ řekl pro iDNES.cz místopředseda hnutí Radek Vondráček.

„Musíme se domluvit“

ANO však podle něj ještě nedokáže odhadnout, zda se dokáže se všemi na plnohodnotném zákonu nebo nějakém řešení dohodnout. Všechno je podle Vondráčka otázka politické dohody. „V Hnutí ANO jsme toho názoru, že se zkrátka domluvit musíme, že je to naše povinnost vůči voličům. Teď nás čekají složitá jednání s ostatními stranami. Víc se k tomu v tuto chvíli nedá říct,“ uvedl Vondráček.

S tím souhlasí i šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. „Dohodnout se musíme, volby jsou za pár měsíců,“ uvedl. Hamáček už dříve řekl, že osobně za nejlepší a nejsrozumitelnější řešení považuje Česko jako jeden volební obvod.

3. února 2021

„Přestože by to byla trochu komplikace pro ministerstvo vnitra, které by registrovalo kandidátky, ale s tím bychom se určitě popasovali,“ uvedl s tím, že podpoří tuto variantu. Ministerstvo jinak počítá se čtyřmi různými variantami.



Komunisté se podle svého místopředsedy Stanislava Grospiče přiklání k zachování buď stávajících volebních krajů, případně návratu k původním osmi volebním krajům. „Nemám problém jak s d´Hontovou metodou či Hagenbach-Bischoffovou metodou, používané u nás v devadesátých letech,“ reagoval za KSČM Stanislav Grospič, který již návrh dal na jednání Stálé komise pro Ústavu a ústavní systémy: „Uvidím, co bude dále předloženo MV ČR.“

Po jednání Stálé komise pro Ústavu a ústavní systémy má Grospič prý pocit, že převládá společná vůle shodnout se na společném řešení bez zbytečných průtahů. Zároveň však dodal, že nález Ústavního soudu vnímá jako politické rozhodnutí.

O obdobném řešení jako KDU-ČSL mluví také Piráti. „Model, kdy se výsledky voleb (zisk mandátů úspěšných stran, pozn. red.) vyhodnotí celorepublikově a pak dochází k distribuci mandátů do jednotlivých krajů, umožňuje dle našeho názoru nejlépe zachovat rovnost voličského hlasu napříč stranami i kraji,“ komentoval další možnosti nového zákona místopředseda strany i Sněmovny Vojtěch Pikal z Pirátů.

V rámci toho podle Pikala existuje mnoho manévrovacího prostoru (výpočet zisku na celostátní úrovni i krok následné distribuce do krajů, pozn. red.), kde bude třeba hledat shodu. Podle jeho slov není důvod si komplikovat hledání shody dalšími úvahami o krajích a volebních obvodech.

Redakce iDNES.cz oslovila s dotazy i SPD, od strany však odpověď nepřišla.