Smlouva s Vatikánem narazila. Netěší mě to, reaguje Fiala, Bartoš rozhodnutí vítá

„Je mi líto, že Ústavní soud přistoupil na příliš pozitivistický výklad Ústavy v rozporu s celosvětově uznávanou tradicí, na kterou odkazuje preambule Ústavy. V zemi svatého Jana Nepomuckého je tento výklad opravdu hluboce ahistorický,“ uvedl předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, podle kterého jde o promarněnou příležitost o narovnané vztahy se Svatým Stolcem.
Jeho spolustraník a bývalý premiér Petr Fiala uvedl, že na znění smlouvy pracovaly týmy právníků a diplomatů, což potvrdil i stínový ministr zahraničí Jan Lipavský. „Nález ústavního soudu respektuji, ale netěší mě. Tým expertů na ministerstvu zahraničí na této výjimečné smlouvě odvedl obrovský kus práce, a to proto, aby Česko mělo stejný právní standard, jaký je běžný v Evropě, a jasná pravidla místo sporů,“ napsal.
Naopak členové Pirátů a hnutí STAN připomněli své výhrady ke smlouvě. „Rozhodnutí Ústavního soudu potvrzuje mé tehdejší obavy. Před jejím schválením ve Sněmovně jsem navrhovala předběžnou kontrolu ústavnosti. Bohužel to neprošlo, což se s odstupem času ukazuje jako velká chyba,“ sdělila poslankyně Barbora Urbanová. „Doufám, že dnešní nález pro nás bude ponaučením: Dejme si pro příště víc záležet na tom, abychom při rozhodování a hlasování stáli na straně lidí,“ dodala.
Podle Ústavního soudu je smlouva v rozporu s ústavními principy v oblasti zpovědního tajemství a přístupem k archivům a písemnostem, které jsou podle soudu ve smlouvě vyjádřeny příliš jednostranně ve prospěch katolické církve. „Zpovědní tajemství u plánovaných i probíhajících trestných činů bylo největší prasárnou katolické lobby. A právě tuto věc a přístup k církevním archivům soud označil za problematickou. Jsem věřící, ale jsem přesvědčen, že Česká republika je a má být sekulární stát,“ reagoval bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš.
Mělo by se začít nanovo, říká Láska
Pokud nová vláda bude chtít pokračovat v přípravě smlouvy s Vatikánem, měla by podle senátora Václava Lásky (SEN 21) začít úplně nanovo a vzít v potaz celý nález Ústavního soudu. Láska, který návrh soudu podal, řekl, že v podrobném nálezu dal soud kritikům za pravdu i v řadě dalších připomínek, které je třeba v debatě zohlednit, například co se týče omezení možnosti státu měnit vnitřní právo. Celý nález zatím senátor neprostudoval.
K rozhodnutí soudu se vyjádřila i Česká biskupská konference a pražský arcibiskup Jan Graubner. Česká biskupská konference s verdiktem Ústavního soudu ohledně vatikánské smlouvy nesouhlasí, rozhodnutí soudu nicméně respektuje a přijímá jako závazný, sdělila mluvčí biskupské konference Monika Klimentová. Pražský arcibiskup Jan Graubner uvedl, že ho výrok soudu překvapil. Text bude nyní studovat, řekl.
„Česká biskupská konference toto rozhodnutí bere na vědomí a respektuje úlohu Ústavního soudu jako toho, kdo podává konečný výklad ústavy a ústavních zákonů,“ uvedla mluvčí. „Přestože s jeho právním názorem v této věci nesouhlasíme, přijímáme nález Ústavního soudu jako závazný,“ doplnila.
Nález podle předsedy Josefa Baxy brání dokončení ratifikace. Problematické body představují podle soudu zpovědní tajemství a přístup k církevním archivům, který by naopak smlouva mohla badatelům omezit.
Smlouvu připravila minulá vláda. Jak se k věci postaví nový kabinet, Láska netuší. „Pokud trvá, že smlouvu chceme mít, měl by začít úplně nanovo. Vzít v potaz, jestli opravdu chceme, aby stát omezil možnosti měnit vnitřní právo,“ uvedl Láska. Podání k Ústavnímu soudu připravoval spolu s pirátskou senátorkou Adélou Šípovou, podepsalo ho 17 členů horní parlamentní komory, což je minimální nutný počet. Pochybnosti měl také prezident Petr Pavel.