Řidiči i chodci, pozor. Po celém Česku hrozí silné náledí i námraza

Autor:
  11:39
Od dnešního večera do zítřejšího rána hrozí na silnicích náledí a námraza, varují meteorologové. Tvořit se může na většině území Česka, informuje hydrometeorologická výstraha ČHMÚ. Při poklesu teplot pod bod mrazu se bude lokálně vytvářet náledí nebo zmrazky. Meteorologové upozorňují před nebezpečím úrazů v důsledku uklouznutí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Výstraha platí pro všechny kraje České republiky v období od čtvrtka 27. listopadu 2025 17:00 do pátku 28. listopadu 2025 9:00. Nadcházející náledí má status nízkého stupně ohrožení.

Sněhová pokrývka nebo poprašek sněhu budou na území ČR při odpoledním přechodovém slunečním svitu a předpokládaných maximálních teplotách -1 až +4 °C pozvolna odtávat. Kvůli tomu zůstanou povrchy komunikací nebo jejich části vlhké nebo mokré. Po setmění se pak bude při nízké oblačnosti a poklesu teplot pod bod mrazu vytvářet na neošetřených komunikacích místy náledí nebo zmrazky.

Konec týdne přinese inverzi. Kvůli mrazům hrozí riziko náledí na silnicích

Meteorologové varují před nebezpečím uklouznutí. Především na neošetřených vozovkách je vysoká pravděpodobnost problémů v dopravě a vysoké nehodovosti. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit z nejvyšší opatrností.

Nebezpeční hrozí také chodcům. Při pohybu venku je třeba chodit opatrně. Především u starších nebo méně mobilních lidí by mohly nastat problémy. Doporučuje se tak omezit vycházení ven.

V nočních a brzkých ranních hodinách začne na území republiky proudit od jihozápadu teplý a vlhký vzduch, při kterém se může na povrchu prochlazených komunikací lokálně vytvářet námraza.

„Mezi tlakovou výší, která se bude přesouvat ze střední nad severovýchodní Evropu a tlakovou níží nad Norským mořem k nám bude zejména ve vyšších vrstvách atmosféry proudit teplejší vzduch od jihozápadu,“ upozornili Meteorologové z ČHMÚ

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Inferno v Hongkongu zuří druhý den. Ve věžácích zemřelo nejméně 55 lidí

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Hasiči v Hongkongu druhý den bojují s jedním z nejtragičtějších požárů v moderní historii města. Plameny zachvátily rozsáhlý bytový komplex, kde zatím zemřelo nejméně 55 lidí. Nejméně 71 osob bylo...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Obavy u sousedů. Německo kvůli žloutence vydalo doporučení pro cesty do Česka

ilustrační snímek

Německé ministerstvo zahraničí vyzvalo své občany, aby při cestách do Česka kvůli šíření žloutenky typu A dodržovali hygienické návyky a důsledně si myli ruce. V aktualizovaných cestovních a...

27. listopadu 2025  11:57

Prezident Pavel přijme tři kandidáty ANO do vlády. Plagu, Vojtěcha a Tejce

Aktualizujeme
Prezident Petr Pavel debatuje se studenty Masarykovy univerzity. (18. listopadu...

Přijetím tří kandidátů hnutí ANO do nové vlády Andreje Babiš zahájí v pátek dopoledne prezident Petr Pavel konzultace s pravděpodobnými budoucími ministry. Jako prvního přijme kandidáta na ministra...

27. listopadu 2025  11:53

27. listopadu 2025  11:39

V bojích na Ukrajině zahynul mladý Čech, padl u Izjumu

Absolvent střední školy v Uherském Hradišti, který padl v bojích na Ukrajině.

V bojích na Ukrajině zahynul sedmadvacetiletý Čech, absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy (SUPŠ) v Uherském Hradišti. Ministerstvo zahraničních věcí o případu ví a komunikuje s rodinou. Muž padl...

27. listopadu 2025  10:41,  aktualizováno  11:28

Auto zastavilo kvůli poruše, smetl ho kamion. Nehoda omezila provoz na D6

Dopravní nehoda na dálnici D6 (27. listopadu 2025)

Na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary u obce Hostivice se ve čtvrtek dopoledne střetlo osobní a nákladní vozidlo. Osobák podle policie zastavil v pravém jízdním pruhu z důvodu poruchy a kamion...

27. listopadu 2025  11:07,  aktualizováno  11:21

Napětí mezi McCartneym a Harrisonem. Jinak nový díl Antologie Beatles nezaujme

V dělnickém, chudém a drsném Liverpoolu The Beatles vyrostli.

Příběh Beatles jakožto bez debat nejslavnější a jedné z nejvlivnějších kapel všech dob je stále živý, posluchačsky i divácky atraktivní. Uchopí-li se za správný konec. Ovšem nová epizoda znovu...

27. listopadu 2025  11:14

Perla Jadranu má vadu na kráse. Dubrovník zaplavily odpadky z Albánie

Pro Dubrovník není boj s naplaveným odpadem ničím novým. Špatné počasí se...

Historické město Dubrovník oblíbené pro své jedinečné scenérie řeší problém. Silné proudy Jaderského moře během nedávné bouře vyplavily na břeh obrovské množství odpadu, převážně z Albánie. Do...

27. listopadu 2025  11:11

Otvírací doba na Vánoce 2025: jak budou otevřené obchody od 24. prosince

Supermarket Albert o Vánocích. (2009)

Vánoční svátky 2025 připadají na středu až pátek, to ale neznamená, že při nich nakoupíte pohodlně jako v pracovní dny. Kde a kdy bude otevřeno na Štědrý den, první svátek vánoční a na Štěpána?...

25. listopadu 2025  10:20,  aktualizováno  27. 11. 11:01

Lidé neměli šanci utéct, jak se oheň mohl šířit tak rychle? Hongkong hledá viníky

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Mnohé rodiny obyvatel bytového komplexu v Hongkongu, který zachvátil ničivý požár, stále čekají na zprávy o svých blízcích. Úřady připustily, že oheň se šířil podezřele rychle, naznačuje to podle...

27. listopadu 2025  10:52

NCOZ se zajímá o tendr na dálnici D3, zakázka se prodražila o třetinu

Od neděle 5. října mohou řidiči jezdit na dálnici D3 v úseku mezi Českými...

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se zajímají o miliardové zakázky Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic. Tvrdí to server Odkryto.cz, který přinesl...

27. listopadu 2025  10:41

V které obci Česka se žije nejlépe? Loňský vítěz obhájil, velké překvapení na třetím místě

Říčany, Masarykovo náměstí, kostel svatého Petra a Pavla

V každoročním žebříčku kvality života v České republice opět zvítězily středočeské Říčany, druhou příčku si podrželo hlavní město. Překvapení ale nastalo na bronzové pozici. O desítky míst oproti...

27. listopadu 2025  10:28

Hádka dvou známých v Písku se vyhrotila, jeden muž pobodal druhého

V Písku došlo ke konfliktu mužů, jeden druhého pobodal.

Policisté vyšetřují okolnosti konfliktu dvou mužů v Písku, po kterém ve středu večer skončil jeden z nich s bodnořeznými zraněními v nemocnici. Při napadení sehrál roli alkohol.

27. listopadu 2025  10:28

