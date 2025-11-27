Řidiči i chodci, pozor. Po celém Česku hrozí silné náledí i námraza

Výstraha platí pro všechny kraje České republiky v období od čtvrtka 27. listopadu 2025 17:00 do pátku 28. listopadu 2025 9:00. Nadcházející náledí má status nízkého stupně ohrožení.
Sněhová pokrývka nebo poprašek sněhu budou na území ČR při odpoledním přechodovém slunečním svitu a předpokládaných maximálních teplotách -1 až +4 °C pozvolna odtávat. Kvůli tomu zůstanou povrchy komunikací nebo jejich části vlhké nebo mokré. Po setmění se pak bude při nízké oblačnosti a poklesu teplot pod bod mrazu vytvářet na neošetřených komunikacích místy náledí nebo zmrazky.
Meteorologové varují před nebezpečím uklouznutí. Především na neošetřených vozovkách je vysoká pravděpodobnost problémů v dopravě a vysoké nehodovosti. Řidičům se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit z nejvyšší opatrností.
Nebezpeční hrozí také chodcům. Při pohybu venku je třeba chodit opatrně. Především u starších nebo méně mobilních lidí by mohly nastat problémy. Doporučuje se tak omezit vycházení ven.
V nočních a brzkých ranních hodinách začne na území republiky proudit od jihozápadu teplý a vlhký vzduch, při kterém se může na povrchu prochlazených komunikací lokálně vytvářet námraza.
„Mezi tlakovou výší, která se bude přesouvat ze střední nad severovýchodní Evropu a tlakovou níží nad Norským mořem k nám bude zejména ve vyšších vrstvách atmosféry proudit teplejší vzduch od jihozápadu,“ upozornili Meteorologové z ČHMÚ