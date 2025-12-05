Meteorologové varují před náledím, hrozí zhoršené podmínky nejen na silnicích

Výstraha platí od pátečního večera až do sobotního rána. „Při poklesu teplot pod bod mrazu se bude lokálně vytvářet náledí,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Meteorologové doporučují zvýšenou opatrnost. „Na neošetřených komunikacích hrozí problémy v dopravě a zvýšená nehodovost,“ varuje František Šopko z ČHMÚ s doporučením sledovat zpravodajství a jezdit velmi opatrně.
Podle meteorologů by se na pozoru měli mít i chodci. Hrozí zranění v důsledku uklouznutí. „Starší a méně mobilní lidé by měli vycházení omezit,“ zdůrazňuje Šopko.
Výstraha se týká Prahy, Středočeského, Karlovarského, Plzeňského, Jihočeského, Pardubického, Ústeckého, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.